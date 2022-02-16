https://ria.ru/20220216/moshennichestvo-1773044021.html

ВТБ предупредил о новом виде мошенничества

ВТБ предупредил о новом виде мошенничества - РИА Новости, 16.02.2022

ВТБ предупредил о новом виде мошенничества

Мошенники под видом сотрудников банков стали обзванивать россиян и предупреждать их о возможной блокировке вымышленного "единого лицевого счета в Центробанке",... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T09:13

2022-02-16T09:13

2022-02-16T15:10

экономика

технологии

центральный банк рф (цб рф)

втб

мошенничество

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников банков стали обзванивать россиян и предупреждать их о возможной блокировке вымышленного "единого лицевого счета в Центробанке", чтобы выведать сведения о финансовом состоянии жертвы для последующих атак, сообщила пресс-служба ВТБ."Мошенники под видом сотрудников банков обзванивают клиентов и сообщают о проведении сомнительной операции по их счетам. Лжебанкиры уверяют, что сработал алгоритм блокировки мошеннической операции и все средства клиента заблокированы на вымышленном "едином лицевом счете в ЦБ". Воспользоваться ими нельзя, пока не будет проведена разблокировка", — рассказали в банке.Чтобы восстановить доступ к своим средствам на "едином лицевом счете", лжесотрудники контакт-центра предлагают клиенту направить заявку в любой из банков, где оформлены счета, вклады, кредиты, зарплатные и дополнительные карты пользователя. "Основная цель мошенников в этой схеме — не получить персональные данные сразу, а аккуратно определить платежеспособность пользователя", — поясняет ВТБ.Аферисты задают наводящие вопросы о наименовании банков, открытых продуктах и участии в зарплатном проекте. Эта информация может быть использована в последующих мошеннических цепочках: например, при получении доступа в мобильный банк, оформлении кредита сразу в нескольких банках и выводе средств на подставные счета.Ненароком озвученная персональная информация может сработать против клиента через некоторое время, когда он, возможно, уже забудет о состоявшемся разговоре. ВТБ призывает россиян быть бдительными, напоминая, что никаких "единых лицевых счетов в Центральном банке" у граждан не существует.

https://radiosputnik.ria.ru/20220215/tury-1772742326.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220203/kod-1770858755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), втб, мошенничество