Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220216/moshennichestvo-1773044021.html
ВТБ предупредил о новом виде мошенничества
ВТБ предупредил о новом виде мошенничества - РИА Новости, 16.02.2022
ВТБ предупредил о новом виде мошенничества
Мошенники под видом сотрудников банков стали обзванивать россиян и предупреждать их о возможной блокировке вымышленного "единого лицевого счета в Центробанке",... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T09:13
2022-02-16T15:10
экономика
технологии
центральный банк рф (цб рф)
втб
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников банков стали обзванивать россиян и предупреждать их о возможной блокировке вымышленного "единого лицевого счета в Центробанке", чтобы выведать сведения о финансовом состоянии жертвы для последующих атак, сообщила пресс-служба ВТБ."Мошенники под видом сотрудников банков обзванивают клиентов и сообщают о проведении сомнительной операции по их счетам. Лжебанкиры уверяют, что сработал алгоритм блокировки мошеннической операции и все средства клиента заблокированы на вымышленном "едином лицевом счете в ЦБ". Воспользоваться ими нельзя, пока не будет проведена разблокировка", — рассказали в банке.Чтобы восстановить доступ к своим средствам на "едином лицевом счете", лжесотрудники контакт-центра предлагают клиенту направить заявку в любой из банков, где оформлены счета, вклады, кредиты, зарплатные и дополнительные карты пользователя. "Основная цель мошенников в этой схеме — не получить персональные данные сразу, а аккуратно определить платежеспособность пользователя", — поясняет ВТБ.Аферисты задают наводящие вопросы о наименовании банков, открытых продуктах и участии в зарплатном проекте. Эта информация может быть использована в последующих мошеннических цепочках: например, при получении доступа в мобильный банк, оформлении кредита сразу в нескольких банках и выводе средств на подставные счета.Ненароком озвученная персональная информация может сработать против клиента через некоторое время, когда он, возможно, уже забудет о состоявшемся разговоре. ВТБ призывает россиян быть бдительными, напоминая, что никаких "единых лицевых счетов в Центральном банке" у граждан не существует.
https://radiosputnik.ria.ru/20220215/tury-1772742326.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220203/kod-1770858755.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3f547ee43de9296d908dd0bc866a4e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), втб, мошенничество
09:13 16.02.2022 (обновлено: 15:10 16.02.2022)
 
ВТБ предупредил о новом виде мошенничества

ВТБ сообщил, что аферисты начали использовать легенду о блокировке "единого счета в ЦБ"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка ВТБ
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Отделение банка ВТБ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников банков стали обзванивать россиян и предупреждать их о возможной блокировке вымышленного "единого лицевого счета в Центробанке", чтобы выведать сведения о финансовом состоянии жертвы для последующих атак, сообщила пресс-служба ВТБ.
"Мошенники под видом сотрудников банков обзванивают клиентов и сообщают о проведении сомнительной операции по их счетам. Лжебанкиры уверяют, что сработал алгоритм блокировки мошеннической операции и все средства клиента заблокированы на вымышленном "едином лицевом счете в ЦБ". Воспользоваться ими нельзя, пока не будет проведена разблокировка", — рассказали в банке.
Покупка в интернете с помощью кредитной карты - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 00:00Сказано в эфире
Россиян предупредили о мошенничестве с ранним бронированием туров
Чтобы восстановить доступ к своим средствам на "едином лицевом счете", лжесотрудники контакт-центра предлагают клиенту направить заявку в любой из банков, где оформлены счета, вклады, кредиты, зарплатные и дополнительные карты пользователя. "Основная цель мошенников в этой схеме — не получить персональные данные сразу, а аккуратно определить платежеспособность пользователя", — поясняет ВТБ.
Аферисты задают наводящие вопросы о наименовании банков, открытых продуктах и участии в зарплатном проекте. Эта информация может быть использована в последующих мошеннических цепочках: например, при получении доступа в мобильный банк, оформлении кредита сразу в нескольких банках и выводе средств на подставные счета.

"Мошенники применяют такую схему для получения информации, которую они используют в дальнейшем для более прицельных атак на клиента. Вас не просят напрямую назвать остаток на счете, не задают вопросы, которые настоящий сотрудник контакт-центра действительно не станет озвучивать. Вся схема выстроена очень аккуратно, чтобы усыпить внимание клиента", — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Ненароком озвученная персональная информация может сработать против клиента через некоторое время, когда он, возможно, уже забудет о состоявшемся разговоре. ВТБ призывает россиян быть бдительными, напоминая, что никаких "единых лицевых счетов в Центральном банке" у граждан не существует.
Посетительница у стены с qr-кодами в технопарке имени Попова в Иннополисе - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 13:46Сказано в эфире
Эксперт назвал способ защиты от нового мошенничества с QR-кодом
 
ЭкономикаТехнологииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВТБМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала