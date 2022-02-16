https://ria.ru/20220216/medpomosch-1773154776.html

В Москве начали наращивать плановую медицинскую помощь

В Москве начали наращивать плановую медицинскую помощь - РИА Новости, 16.02.2022

В Москве начали наращивать плановую медицинскую помощь

Плановую помощь, а также медицинскую помощь гражданам старше 65 лет и хроническим больным начали наращивать в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:22

2022-02-16T16:22

2022-02-16T16:34

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Плановую помощь, а также медицинскую помощь гражданам старше 65 лет и хроническим больным начали наращивать в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин."За последние три дня высвободили около тысячи коек, соответственно, мы начали переводить большие клиники… в плановую работу", - сказал он в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.По словам Собянина, в поликлиниках ситуация еще достаточно напряженная: за прошедшую неделю было 655 тысяч медицинских контактов с больными ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией."Тем не менее, как мы и обещали, мы начали наращивать плановую помощь серьезным образом, уделяем пристальное внимание заболевшим гражданам 65+, хроникам для того, чтобы всех, независимо от тяжести заболеваний, врачи могли посетить и поставить соответствующее диагнозы и контролировать… течение болезни", - добавил Собянин.

https://ria.ru/20220202/medpomosch-1770712930.html

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