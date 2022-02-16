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Макей заявил о давлении на ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair
Макей заявил о давлении на ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair - РИА Новости, 16.02.2022
Макей заявил о давлении на ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о попытке западных стран оказать давление на ИКАО, чтобы организация выдала нужное им заключение по инциденту с... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T12:48
2022-02-16T12:55
в мире
белоруссия
владимир макей
роман протасевич
вильнюс
минск
ryanair
белавиа
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МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о попытке западных стран оказать давление на ИКАО, чтобы организация выдала нужное им заключение по инциденту с самолетом Raynair."В докладе ИКАО мы не нашли ответ на поставленный нами вопрос. Мы направили соответствующее предложение ИКАО с просьбой начать расследование в отношении тех стран, которые ввели неоправданные санкции против "Белавиа"… Мы видим попытки западных стран оказать влияние на ИКАО для того, чтобы ИКАО подготовило выгодное для них заключение", - сказал Макей на пресс-конференции.Он назвал это неприемлемым и заявил, что Минск будет предпринимать шаги для снятия неоправданных ограничений в отношении белорусской авиакомпании "Белавиа".Санкции эти абсолютно неоправданны и противоречат всем международным соглашениям. Нас уже тогда поразила поспешность, с которой были введены санкции против нашей авиакомпании… в течении нескольких минут последовала реакция Запада. Мы предоставили все необходимые документы ИКАО, просили их тоже, чтобы ИКАО запросили необходимую документацию у стран, которые были вовлечены в этот инцидент.В конце мая 2021 года в аэропорту Минска из-за ложного сообщения о минировании экстренно приземлился самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Западные страны обвинили Минск в принуждении к посадке самолета под выдуманным предлогом, поскольку в аэропорту был задержан летевший этим бортом основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, обвиняемый, в том числе, в организации беспорядков после президентских выборов 2020 года. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. После инцидента некоторые авиакомпании стали обходить стороной воздушное пространство Белоруссии. Евросоюз запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков своего воздушного пространства и аэропортов.ИКАО начала расследование инцидента. Протасевич распространил видеозаявление, что готовит иск к авиакомпании Ryanair и готов рассказать ИКАО о возможной причастности белорусской оппозиции к инциденту с экстренной посадкой самолета этой авиакомпании в Минске. Как пояснил Протасевич Sputnik, его претензии к авиакомпании связаны прежде всего c тем, что ее действия привели к тому, что он и другие пассажиры "не попали туда, куда летели".
https://ria.ru/20220216/belorussiya-1773086439.html
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в мире, белоруссия, владимир макей , роман протасевич, вильнюс, минск, ryanair, белавиа, евросоюз
12:48 16.02.2022 (обновлено: 12:55 16.02.2022)
 
Макей заявил о давлении на ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair

Глава МИД Белоруссии Макей заявил о давлении на ИКАО после инцидента с самолетом Ryanair

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНациональный аэропорт "Минск"
Национальный аэропорт Минск - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о попытке западных стран оказать давление на ИКАО, чтобы организация выдала нужное им заключение по инциденту с самолетом Raynair.
"В докладе ИКАО мы не нашли ответ на поставленный нами вопрос. Мы направили соответствующее предложение ИКАО с просьбой начать расследование в отношении тех стран, которые ввели неоправданные санкции против "Белавиа"… Мы видим попытки западных стран оказать влияние на ИКАО для того, чтобы ИКАО подготовило выгодное для них заключение", - сказал Макей на пресс-конференции.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
12:20
Уровень отношений с Западом снизился не по вине Белоруссии, заявил Макей
Он назвал это неприемлемым и заявил, что Минск будет предпринимать шаги для снятия неоправданных ограничений в отношении белорусской авиакомпании "Белавиа".
Санкции эти абсолютно неоправданны и противоречат всем международным соглашениям. Нас уже тогда поразила поспешность, с которой были введены санкции против нашей авиакомпании… в течении нескольких минут последовала реакция Запада. Мы предоставили все необходимые документы ИКАО, просили их тоже, чтобы ИКАО запросили необходимую документацию у стран, которые были вовлечены в этот инцидент.
В конце мая 2021 года в аэропорту Минска из-за ложного сообщения о минировании экстренно приземлился самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Западные страны обвинили Минск в принуждении к посадке самолета под выдуманным предлогом, поскольку в аэропорту был задержан летевший этим бортом основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, обвиняемый, в том числе, в организации беспорядков после президентских выборов 2020 года. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. После инцидента некоторые авиакомпании стали обходить стороной воздушное пространство Белоруссии. Евросоюз запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков своего воздушного пространства и аэропортов.
ИКАО начала расследование инцидента. Протасевич распространил видеозаявление, что готовит иск к авиакомпании Ryanair и готов рассказать ИКАО о возможной причастности белорусской оппозиции к инциденту с экстренной посадкой самолета этой авиакомпании в Минске. Как пояснил Протасевич Sputnik, его претензии к авиакомпании связаны прежде всего c тем, что ее действия привели к тому, что он и другие пассажиры "не попали туда, куда летели".
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
11:06
В Белоруссии заявили об усилении санкционного давления со стороны Запада
 
В миреБелоруссияВладимир МакейРоман ПротасевичВильнюсМинскRyanairБелавиаЕвросоюз
 
 
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