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Любимов: продолжится работа по направлениям, продиктованным волей людей

Любимов: продолжится работа по направлениям, продиктованным волей людей - РИА Новости, 16.02.2022

Любимов: продолжится работа по направлениям, продиктованным волей людей

Губернатор Рязанской области Николай Любимов обсудил с членами фракции "Единой России" в региональном парламенте реализацию народной программы партии и сообщил... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T18:14

2022-02-16T18:14

2022-02-16T18:14

рязанская область

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рязанская область

рязанская областная дума

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николай любимов

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РЯЗАНЬ, 16 фев - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов обсудил с членами фракции "Единой России" в региональном парламенте реализацию народной программы партии и сообщил о необходимости продолжать работу по направлениям, продиктованным "волей людей", сообщает правительство области."Глава региона, обращаясь к депутатам Рязанской областной думы - членам фракции "Единая Россия" отметил, что основной задачей остается реализация Народной программы, которая была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным и сформирована на основании мнений людей", - говорится в сообщении.Уточняется, что в числе приоритетных задач остается поддержка семей с детьми. "Мы предложили увеличить региональный материнский капитал, он важен для людей. В последнее время ежегодное количество обращений за получением маткапитала увеличилось в 10 раз... К примеру, жилищные условия за счет предоставленных средств смогли улучшить 8,5 тысячи семей. И конечно, нам нужно продолжать работу по всем тем направлениям, которые продиктованы волей людей", - цитирует слова Любимова его пресс-служба.Еще одним вопросом, получившим широкий общественный резонанс, стало решение проблемы обеспечения детей с диабетом системами непрерывного мониторинга крови, в которых нуждаются более 340 человек. По словам губернатора, региону при поддержке депутатов Госдумы РФ от Рязанской области выделены федеральные средства. Принят областной закон о дополнительных мерах соцподдержки, который сделает эту статью расходов защищенной.Глава региона отметил, что актуальным остается запрос граждан на комфортную городскую среду и благоустройство общественных пространств. В прошлом году на ремонт дворов в Рязани из областного бюджета дополнительно выделили 100 миллионов рублей. "Проведена колоссальная работа. В этом году решено увеличить финансирование еще на 80 миллионов рублей, то есть 180 миллионов будет выделено на ремонт дворов в Рязани", – сказал губернатор, добавив, что подобный опыт следует применять для других городских округов области.Перед думскими выборами в августе прошлого года "Единая Россия" опубликовала предвыборную программу из двух блоков, которые включают 15 разделов. Съезд утвердил программу, она названа "народной", поскольку россияне стали ее соавторами. В ее основу было положено послание президента РФ Владимира Путина. Регионы могли направлять свои предложения по формированию программы. Как пояснял секретарь генсовета партии Андрей Турчак, разрез был не только региональный, но и муниципальный, чтобы "каждый житель увидел в этой программе себя". Как говорили в партии, срок действия программы не ограничится предвыборным периодом, он будет дополняться с учетом инициатив россиян и развития страны, это позволит отвечать на вызовы, с которым сталкивается мир.

https://ria.ru/20220215/predprinimateli-1772949198.html

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россия, рязанская область, рязанская областная дума, единая россия, николай любимов