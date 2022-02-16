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В ЛНР зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков у линии соприкосновения
В ЛНР зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков у линии соприкосновения - РИА Новости, 16.02.2022
В ЛНР зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков у линии соприкосновения
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T10:36
2022-02-16T10:36
2022-02-16T10:36
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ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву города Михайловка и спорного города Золотое, расположенных у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что выявила 22 танка в поселке Подлесное (около 15 км от города Золотое – ред.). В ЛНР и ДНР не раз заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В районах населенных пунктов Михайловка и Золотое мобильные группы 20-го батальона РЭБ (ВСУ – ред.) с помощью станций "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - сказал журналистам представитель пресс-службы.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этих районах.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20220215/peregovory-1773012897.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, обсе, донбасс
В ЛНР зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков у линии соприкосновения
Народная милиция ЛНР зафиксировала работу РЭБ ВСУ в районе пунктов Михайловка и Золотое