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Трагедия на "Листвяжной" стала болью для всей страны, заявил Путин
Трагедия на "Листвяжной" стала болью для всей страны, заявил Путин - РИА Новости, 16.02.2022
Трагедия на "Листвяжной" стала болью для всей страны, заявил Путин
Трагедия на шахте "Листвяжная" стала болью не только для Кузбасса, но и для всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T18:57
2022-02-16T18:57
2022-02-16T19:04
россия
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
владимир путин
общество
происшествия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Трагедия на шахте "Листвяжная" стала болью не только для Кузбасса, но и для всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Прошлый год выдался для МЧС непростым… Большой комплекс работ был выполнен для ликвидации последствий аварий на шахте "Листвяжная". Это трагедия, в которой погибли, к огромному сожалению, люди: горняки, спасатели, стала бедой и болью для Кузбасса и для всей страны", - сказал Путин на заседании коллегии МЧС России в режиме видеоконференции.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.Арестованы девять человек: от основного собственника шахты Михаила Федяева до инспекторов Ростехнадзора и начальника участка, где произошел взрыв.
https://ria.ru/20220215/listvyazhnaya-1772894272.html
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россия, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, владимир путин, общество, происшествия
18:57 16.02.2022 (обновлено: 19:04 16.02.2022)
Трагедия на "Листвяжной" стала болью для всей страны, заявил Путин
Путин: ЧП на "Листвяжной" стало болью не только для Кузбасса, но и для всей страны