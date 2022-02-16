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Трагедия на "Листвяжной" стала болью для всей страны, заявил Путин
Трагедия на "Листвяжной" стала болью для всей страны, заявил Путин - РИА Новости, 16.02.2022
Трагедия на "Листвяжной" стала болью для всей страны, заявил Путин
Трагедия на шахте "Листвяжная" стала болью не только для Кузбасса, но и для всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T18:57
2022-02-16T19:04
россия
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
владимир путин
общество
происшествия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Трагедия на шахте "Листвяжная" стала болью не только для Кузбасса, но и для всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Прошлый год выдался для МЧС непростым… Большой комплекс работ был выполнен для ликвидации последствий аварий на шахте "Листвяжная". Это трагедия, в которой погибли, к огромному сожалению, люди: горняки, спасатели, стала бедой и болью для Кузбасса и для всей страны", - сказал Путин на заседании коллегии МЧС России в режиме видеоконференции.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.Арестованы девять человек: от основного собственника шахты Михаила Федяева до инспекторов Ростехнадзора и начальника участка, где произошел взрыв.
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россия, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, владимир путин, общество, происшествия
18:57 16.02.2022 (обновлено: 19:04 16.02.2022)
 
Трагедия на "Листвяжной" стала болью для всей страны, заявил Путин

Путин: ЧП на "Листвяжной" стало болью не только для Кузбасса, но и для всей страны

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ на территории шахты "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
Сотрудник МЧС РФ на территории шахты Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник МЧС РФ на территории шахты "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Трагедия на шахте "Листвяжная" стала болью не только для Кузбасса, но и для всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Прошлый год выдался для МЧС непростым… Большой комплекс работ был выполнен для ликвидации последствий аварий на шахте "Листвяжная". Это трагедия, в которой погибли, к огромному сожалению, люди: горняки, спасатели, стала бедой и болью для Кузбасса и для всей страны", - сказал Путин на заседании коллегии МЧС России в режиме видеоконференции.
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
Арестованы девять человек: от основного собственника шахты Михаила Федяева до инспекторов Ростехнадзора и начальника участка, где произошел взрыв.
Бурение скважин в местах предполагаемого эпицентра взрыва на шахте Листвяжная - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 13:28
Путин наградил шестерых горноспасателей с "Листвяжной" орденами Мужества
 
РоссияФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Авария на шахте "Листвяжная" в КузбассеВладимир ПутинОбществоПроисшествия
 
 
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