https://ria.ru/20220216/listvyazhnaya-1773200816.html

Трагедия на "Листвяжной" стала болью для всей страны, заявил Путин

Трагедия на "Листвяжной" стала болью для всей страны, заявил Путин - РИА Новости, 16.02.2022

Трагедия на "Листвяжной" стала болью для всей страны, заявил Путин

Трагедия на шахте "Листвяжная" стала болью не только для Кузбасса, но и для всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T18:57

2022-02-16T18:57

2022-02-16T19:04

россия

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

владимир путин

общество

происшествия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Трагедия на шахте "Листвяжная" стала болью не только для Кузбасса, но и для всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Прошлый год выдался для МЧС непростым… Большой комплекс работ был выполнен для ликвидации последствий аварий на шахте "Листвяжная". Это трагедия, в которой погибли, к огромному сожалению, люди: горняки, спасатели, стала бедой и болью для Кузбасса и для всей страны", - сказал Путин на заседании коллегии МЧС России в режиме видеоконференции.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.Арестованы девять человек: от основного собственника шахты Михаила Федяева до инспекторов Ростехнадзора и начальника участка, где произошел взрыв.

https://ria.ru/20220215/listvyazhnaya-1772894272.html

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россия, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, владимир путин, общество, происшествия