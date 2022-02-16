Более 200 лифтов заменят на северо-западе Москвы в 2022 году
Кабина лифта в многоквартирном доме
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Более 200 лифтов заменят в Северо-Западном округе Москвы в этом году, всего в столице за год планируют заменить более 2,2 тысячи лифтов, сообщается на сайте мэра Москвы.
"В 2022 году в жилых домах Северо-Западного административного округа заменят 220 лифтов. Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего лифтов поменяют в доме 7, корпусе 1 в Неманском проезде в Строгине, там заменят все 16 лифтов. Всего в 2022 году в столице планируется заменить более 2,2 тысячи лифтов. В Юго-Восточном административном округе обновят 391 лифт, в Южном - 351, в Юго-Западном - 315.
"Самые высокие здания округа, в которых в этом году планируется обновить лифтовое оборудование, расположены по адресам: улица Вилиса Лациса, дом 25, корпус 1 (Северное Тушино), проспект Маршала Жукова, дом 47 (Хорошево-Мневники) и Строгинский бульвар, дом 2, корпус 1 (Строгино). Эти типовые 22-этажные панельные дома построены в 1996–1997 годах", - уточняется в сообщении.
Добавляется, что самый старый жилой дом округа, где заменят лифты, расположен в районе Щукино на улице Живописная, дом 48. Это семиэтажное кирпичное здание с тремя подъездами 1953 года постройки, которое возвели по индивидуальному проекту.