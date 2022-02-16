https://ria.ru/20220216/lifty-1773178303.html

Более 200 лифтов заменят на северо-западе Москвы в 2022 году

Более 200 лифтов заменят на северо-западе Москвы в 2022 году - РИА Новости, 16.02.2022

Более 200 лифтов заменят на северо-западе Москвы в 2022 году

Более 200 лифтов заменят в Северо-Западном округе Москвы в этом году, всего в столице за год планируют заменить более 2,2 тысячи лифтов, сообщается на сайте... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:27

2022-02-16T17:27

2022-02-16T17:27

москва сегодня: мегаполис для жизни

жилье

общество

строгино

москва

жкх

городское хозяйство москвы

лифты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595463986_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e1fe114cb434d8a0bc587f93a938832.jpg

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Более 200 лифтов заменят в Северо-Западном округе Москвы в этом году, всего в столице за год планируют заменить более 2,2 тысячи лифтов, сообщается на сайте мэра Москвы."В 2022 году в жилых домах Северо-Западного административного округа заменят 220 лифтов. Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов", - говорится в сообщении.Отмечается, что больше всего лифтов поменяют в доме 7, корпусе 1 в Неманском проезде в Строгине, там заменят все 16 лифтов. Всего в 2022 году в столице планируется заменить более 2,2 тысячи лифтов. В Юго-Восточном административном округе обновят 391 лифт, в Южном - 351, в Юго-Западном - 315.Добавляется, что самый старый жилой дом округа, где заменят лифты, расположен в районе Щукино на улице Живописная, дом 48. Это семиэтажное кирпичное здание с тремя подъездами 1953 года постройки, которое возвели по индивидуальному проекту.

https://realty.ria.ru/20211111/lift-1758543887.html

строгино

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, общество, строгино, москва, жкх, городское хозяйство москвы, лифты