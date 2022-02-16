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https://ria.ru/20220216/lifty-1773178303.html
Более 200 лифтов заменят на северо-западе Москвы в 2022 году
Более 200 лифтов заменят на северо-западе Москвы в 2022 году - РИА Новости, 16.02.2022
Более 200 лифтов заменят на северо-западе Москвы в 2022 году
Более 200 лифтов заменят в Северо-Западном округе Москвы в этом году, всего в столице за год планируют заменить более 2,2 тысячи лифтов, сообщается на сайте... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:27
2022-02-16T17:27
москва сегодня: мегаполис для жизни
жилье
общество
строгино
москва
жкх
городское хозяйство москвы
лифты
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Более 200 лифтов заменят в Северо-Западном округе Москвы в этом году, всего в столице за год планируют заменить более 2,2 тысячи лифтов, сообщается на сайте мэра Москвы."В 2022 году в жилых домах Северо-Западного административного округа заменят 220 лифтов. Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов", - говорится в сообщении.Отмечается, что больше всего лифтов поменяют в доме 7, корпусе 1 в Неманском проезде в Строгине, там заменят все 16 лифтов. Всего в 2022 году в столице планируется заменить более 2,2 тысячи лифтов. В Юго-Восточном административном округе обновят 391 лифт, в Южном - 351, в Юго-Западном - 315.Добавляется, что самый старый жилой дом округа, где заменят лифты, расположен в районе Щукино на улице Живописная, дом 48. Это семиэтажное кирпичное здание с тремя подъездами 1953 года постройки, которое возвели по индивидуальному проекту.
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жилье, общество, строгино, москва, жкх, городское хозяйство москвы, лифты
17:27 16.02.2022
 

Более 200 лифтов заменят на северо-западе Москвы в 2022 году

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКабина лифта в многоквартирном доме
Кабина лифта в многоквартирном доме - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Кабина лифта в многоквартирном доме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Более 200 лифтов заменят в Северо-Западном округе Москвы в этом году, всего в столице за год планируют заменить более 2,2 тысячи лифтов, сообщается на сайте мэра Москвы.
"В 2022 году в жилых домах Северо-Западного административного округа заменят 220 лифтов. Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего лифтов поменяют в доме 7, корпусе 1 в Неманском проезде в Строгине, там заменят все 16 лифтов. Всего в 2022 году в столице планируется заменить более 2,2 тысячи лифтов. В Юго-Восточном административном округе обновят 391 лифт, в Южном - 351, в Юго-Западном - 315.
"Самые высокие здания округа, в которых в этом году планируется обновить лифтовое оборудование, расположены по адресам: улица Вилиса Лациса, дом 25, корпус 1 (Северное Тушино), проспект Маршала Жукова, дом 47 (Хорошево-Мневники) и Строгинский бульвар, дом 2, корпус 1 (Строгино). Эти типовые 22-этажные панельные дома построены в 1996–1997 годах", - уточняется в сообщении.
Добавляется, что самый старый жилой дом округа, где заменят лифты, расположен в районе Щукино на улице Живописная, дом 48. Это семиэтажное кирпичное здание с тремя подъездами 1953 года постройки, которое возвели по индивидуальному проекту.
Кабина лифта
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