https://ria.ru/20220216/lgoty-1773167053.html

Почти 25 миллиардов рублей выделили на льготы по ЖКУ в МО в 2022

Почти 25 миллиардов рублей выделили на льготы по ЖКУ в МО в 2022 - РИА Новости, 16.02.2022

Почти 25 миллиардов рублей выделили на льготы по ЖКУ в МО в 2022

Почти 25 миллиардов рублей выделили на предоставление льгот на оплату ЖКХ жителям Московской области в 2022 году. Льготы вскоре будут предоставляться... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:57

2022-02-16T16:57

2022-02-16T16:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Почти 25 миллиардов рублей выделили на предоставление льгот на оплату ЖКХ жителям Московской области в 2022 году. Льготы вскоре будут предоставляться автоматически, без подачи заявления, сообщил телеканал "360".Льгота положена 18 категориям жителей. Среди них многодетные семьи, ветераны войны, пенсионеры, инвалиды, малообеспеченные. В целом на льготы может рассчитывать примерно каждый четвертый житель МО.Пока, чтобы получить льготу, нужно подать заявление через сайт "Госуслуги". Однако скоро по распоряжению губернатора скидки будут предоставляться автоматически."Жители будут получать уведомление о том, что им положена скидка на жилищно-коммунальные услуги", – пояснила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.Жителям, попадающим в льготные категории, компенсируют оплату за отопление, газ, свет, воду, вывоз мусора и капитальный ремонт.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)