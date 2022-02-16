https://ria.ru/20220216/lavrov-1773105900.html

Истерия на Западе о "вторжении" России вызывает удивление, заявил Лавров

Истерия на Западе о "вторжении" России вызывает удивление, заявил Лавров - РИА Новости, 16.02.2022

Истерия на Западе о "вторжении" России вызывает удивление, заявил Лавров

Москву удивляет продолжающаяся на Западе истерия вокруг якобы "вторжения" России на Украину, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T13:29

2022-02-16T13:29

2022-02-16T13:54

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Москву удивляет продолжающаяся на Западе истерия вокруг якобы "вторжения" России на Украину, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."Конечно, нас это сильно, я бы не сказал, забавляет, но вызывает глубокое недоумение", — сказал Лавров по итогам встречи в формате "2+2" с участием глав МИД и Минобороны России и Бразилии.По его словам, Запад считает себя в праве указывать Москве, как себя вести, и это элементарное отсутствие воспитания."Это проявляется в последних призывах: давайте проверим, что там Россия делает, вот они там заявили, что учения закончились, а мы не верим, у нас будет возможность убедиться со спутников, с использованием других сведений разведывательных служб", — добавил министр.Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения Южного военного округа возвращаются в гарнизоны после учений в Крыму, где были задействованы усиленные роты батальонных тактических групп общевойсковых объединений. Маневры проводились на территории 15 полигонов в зоне ответственности округа.Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи на совместных с Белоруссией учениях "Союзная решимость — 2022", также начали возвращаться в места постоянной дислокации. Российско-белорусские маневры стартовали 10 февраля. Сейчас идет второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, он продлится до 20 февраля. При этом представители России и Белоруссии неоднократно напоминали, что маневры носят исключительно оборонительный характер и никому не угрожают.Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения". Так, британские издания утверждали, что вторжение произойдет 16 февраля. The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, назвала три часа ночи как "наиболее вероятное время". Издание The Mirror написало об этом со ссылкой на источники в американской разведке, которые якобы сообщили об этом журналистам издания в Киеве.В Кремле с иронией прокомментировали эти сообщения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.

https://ria.ru/20220216/isteriya-1773093837.html

https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html

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в мире, россия, бразилия, украина, ситуация в днр и лнр