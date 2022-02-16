https://ria.ru/20220216/kuzbass-1773113456.html

Глава района Кузбасса, популяризировавший йети, покинул пост

Глава района Кузбасса, популяризировавший йети, покинул пост - РИА Новости, 16.02.2022

Глава района Кузбасса, популяризировавший йети, покинул пост

Руководивший 25 лет Таштагольским районом Кемеровской области Владимир Макута, который популяризировал тему йети и помогал отшельнице Агафье Лыковой, подал в... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T13:56

2022-02-16T13:56

2022-02-16T13:56

политика

андрей орлов

агафья лыкова

таштагольский район

россия

таштагол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151613/69/1516136909_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_31c52ec3e475048b2726a0d0b5226195.jpg

КЕМЕРОВО, 16 фев – РИА Новости. Руководивший 25 лет Таштагольским районом Кемеровской области Владимир Макута, который популяризировал тему йети и помогал отшельнице Агафье Лыковой, подал в отставку."Владимир Николаевич Макута, глава Таштагольского района, обратился к районному совету народных депутатов с заявлением о досрочном прекращении полномочий главы района… Районный совет принял отставку Макуты… С 1997 года Владимир Макута трижды избирался главой администрации города Таштагол. После преобразования муниципального образования… в Таштагольский район Макута еще трижды уверенно побеждал на выборах на должность главы Таштагольского района", – говорится в аккаунте Таштагольского района в Instagram.Макута известен тем, что популяризировал тему йети. Под его руководством в Таштаголе была модернизирована старая котельная, построена автодорога, соединившая Таштагол с другими городами Кузбасса и России - до этого в Таштагол можно было попасть только по железной дороге из Новокузнецка. При Макуте Таштагольский район получил новую ЛЭП-110, при нем начал развиваться как курорт Шерегеш.В конце 90-х глава района отстоял Таштагольский рудник. "Его усилиями рудник сохранился, и сейчас там идет реконструкция, вводится новая технология", – рассказали РИА Новости в райадминистрации.На протяжении 25 лет Макута оказывал помощь отшельнице Агафье Лыковой. "Как была какая-нибудь оказия, так и возил. Аман Гумирович (Тулеев – ред.) как с ней подружился и шефство над ней взял, глава ездил по его поручению. У них (у Макуты и Агафьи – ред.) хорошие, теплые отношения были", – отметили в администрации.В соответствии с уставом муниципалитета, с 24 февраля временно исполнять обязанности главы района будет первый замглавы Андрей Орлов.Владимир Макута родился 28 января 1961 года в селе Преображенка Тяжинского района Кемеровской области. Имеет два высших образования: в 1987 году окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт с присвоением квалификации "зооинженер"; в 1998 году – Новосибирский аграрный университет, квалификация инженер-механик. В мае 2003 года получил ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук.

https://ria.ru/20210408/chinovniki-1727390118.html

таштагольский район

россия

таштагол

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, андрей орлов, агафья лыкова, таштагольский район, россия, таштагол