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Глава района Кузбасса, популяризировавший йети, покинул пост
Глава района Кузбасса, популяризировавший йети, покинул пост - РИА Новости, 16.02.2022
Глава района Кузбасса, популяризировавший йети, покинул пост
Руководивший 25 лет Таштагольским районом Кемеровской области Владимир Макута, который популяризировал тему йети и помогал отшельнице Агафье Лыковой, подал в... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T13:56
2022-02-16T13:56
политика
андрей орлов
агафья лыкова
таштагольский район
россия
таштагол
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КЕМЕРОВО, 16 фев – РИА Новости. Руководивший 25 лет Таштагольским районом Кемеровской области Владимир Макута, который популяризировал тему йети и помогал отшельнице Агафье Лыковой, подал в отставку."Владимир Николаевич Макута, глава Таштагольского района, обратился к районному совету народных депутатов с заявлением о досрочном прекращении полномочий главы района… Районный совет принял отставку Макуты… С 1997 года Владимир Макута трижды избирался главой администрации города Таштагол. После преобразования муниципального образования… в Таштагольский район Макута еще трижды уверенно побеждал на выборах на должность главы Таштагольского района", – говорится в аккаунте Таштагольского района в Instagram.Макута известен тем, что популяризировал тему йети. Под его руководством в Таштаголе была модернизирована старая котельная, построена автодорога, соединившая Таштагол с другими городами Кузбасса и России - до этого в Таштагол можно было попасть только по железной дороге из Новокузнецка. При Макуте Таштагольский район получил новую ЛЭП-110, при нем начал развиваться как курорт Шерегеш.В конце 90-х глава района отстоял Таштагольский рудник. "Его усилиями рудник сохранился, и сейчас там идет реконструкция, вводится новая технология", – рассказали РИА Новости в райадминистрации.На протяжении 25 лет Макута оказывал помощь отшельнице Агафье Лыковой. "Как была какая-нибудь оказия, так и возил. Аман Гумирович (Тулеев – ред.) как с ней подружился и шефство над ней взял, глава ездил по его поручению. У них (у Макуты и Агафьи – ред.) хорошие, теплые отношения были", – отметили в администрации.В соответствии с уставом муниципалитета, с 24 февраля временно исполнять обязанности главы района будет первый замглавы Андрей Орлов.Владимир Макута родился 28 января 1961 года в селе Преображенка Тяжинского района Кемеровской области. Имеет два высших образования: в 1987 году окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт с присвоением квалификации "зооинженер"; в 1998 году – Новосибирский аграрный университет, квалификация инженер-механик. В мае 2003 года получил ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук.
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политика, андрей орлов, агафья лыкова, таштагольский район, россия, таштагол
13:56 16.02.2022
 
Глава района Кузбасса, популяризировавший йети, покинул пост

Глава района Кузбасса Макута, популяризировавший йети и помогавший Лыковой, покинул пост

© Фото : администрация Кемеровской областиГлава Таштагольского района Владимир Макута и Агафья Лыкова
Глава Таштагольского района Владимир Макута и Агафья Лыкова - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© Фото : администрация Кемеровской области
Глава Таштагольского района Владимир Макута и Агафья Лыкова. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 16 фев – РИА Новости. Руководивший 25 лет Таштагольским районом Кемеровской области Владимир Макута, который популяризировал тему йети и помогал отшельнице Агафье Лыковой, подал в отставку.
"Владимир Николаевич Макута, глава Таштагольского района, обратился к районному совету народных депутатов с заявлением о досрочном прекращении полномочий главы района… Районный совет принял отставку Макуты… С 1997 года Владимир Макута трижды избирался главой администрации города Таштагол. После преобразования муниципального образования… в Таштагольский район Макута еще трижды уверенно побеждал на выборах на должность главы Таштагольского района", – говорится в аккаунте Таштагольского района в Instagram.
Макута известен тем, что популяризировал тему йети. Под его руководством в Таштаголе была модернизирована старая котельная, построена автодорога, соединившая Таштагол с другими городами Кузбасса и России - до этого в Таштагол можно было попасть только по железной дороге из Новокузнецка. При Макуте Таштагольский район получил новую ЛЭП-110, при нем начал развиваться как курорт Шерегеш.
В конце 90-х глава района отстоял Таштагольский рудник. "Его усилиями рудник сохранился, и сейчас там идет реконструкция, вводится новая технология", – рассказали РИА Новости в райадминистрации.
На протяжении 25 лет Макута оказывал помощь отшельнице Агафье Лыковой. "Как была какая-нибудь оказия, так и возил. Аман Гумирович (Тулеев – ред.) как с ней подружился и шефство над ней взял, глава ездил по его поручению. У них (у Макуты и Агафьи – ред.) хорошие, теплые отношения были", – отметили в администрации.
В соответствии с уставом муниципалитета, с 24 февраля временно исполнять обязанности главы района будет первый замглавы Андрей Орлов.
Владимир Макута родился 28 января 1961 года в селе Преображенка Тяжинского района Кемеровской области. Имеет два высших образования: в 1987 году окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт с присвоением квалификации "зооинженер"; в 1998 году – Новосибирский аграрный университет, квалификация инженер-механик. В мае 2003 года получил ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук.
Аман Тулеев во время внеочередной сессии Совета народных депутатов Кемеровской области. 10 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля 2021, 15:41
Тулеев заставлял чиновников изображать йети, чтобы "взбодрить народ"
 
ПолитикаАндрей ОрловАгафья ЛыковаТаштагольский районРоссияТаштагол
 
 
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