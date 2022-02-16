Глава района Кузбасса, популяризировавший йети, покинул пост
Глава района Кузбасса Макута, популяризировавший йети и помогавший Лыковой, покинул пост
© Фото : администрация Кемеровской областиГлава Таштагольского района Владимир Макута и Агафья Лыкова
© Фото : администрация Кемеровской области
Глава Таштагольского района Владимир Макута и Агафья Лыкова. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 16 фев – РИА Новости. Руководивший 25 лет Таштагольским районом Кемеровской области Владимир Макута, который популяризировал тему йети и помогал отшельнице Агафье Лыковой, подал в отставку.
"Владимир Николаевич Макута, глава Таштагольского района, обратился к районному совету народных депутатов с заявлением о досрочном прекращении полномочий главы района… Районный совет принял отставку Макуты… С 1997 года Владимир Макута трижды избирался главой администрации города Таштагол. После преобразования муниципального образования… в Таштагольский район Макута еще трижды уверенно побеждал на выборах на должность главы Таштагольского района", – говорится в аккаунте Таштагольского района в Instagram.
Макута известен тем, что популяризировал тему йети. Под его руководством в Таштаголе была модернизирована старая котельная, построена автодорога, соединившая Таштагол с другими городами Кузбасса и России - до этого в Таштагол можно было попасть только по железной дороге из Новокузнецка. При Макуте Таштагольский район получил новую ЛЭП-110, при нем начал развиваться как курорт Шерегеш.
В конце 90-х глава района отстоял Таштагольский рудник. "Его усилиями рудник сохранился, и сейчас там идет реконструкция, вводится новая технология", – рассказали РИА Новости в райадминистрации.
На протяжении 25 лет Макута оказывал помощь отшельнице Агафье Лыковой. "Как была какая-нибудь оказия, так и возил. Аман Гумирович (Тулеев – ред.) как с ней подружился и шефство над ней взял, глава ездил по его поручению. У них (у Макуты и Агафьи – ред.) хорошие, теплые отношения были", – отметили в администрации.
В соответствии с уставом муниципалитета, с 24 февраля временно исполнять обязанности главы района будет первый замглавы Андрей Орлов.
Владимир Макута родился 28 января 1961 года в селе Преображенка Тяжинского района Кемеровской области. Имеет два высших образования: в 1987 году окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт с присвоением квалификации "зооинженер"; в 1998 году – Новосибирский аграрный университет, квалификация инженер-механик. В мае 2003 года получил ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук.
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