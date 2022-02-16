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Космонавт Ван Япин на орбитальной станции "Тяньгун" сыграла на гучжэне
Космонавт Ван Япин на орбитальной станции "Тяньгун" сыграла на гучжэне - РИА Новости, 16.02.2022
Космонавт Ван Япин на орбитальной станции "Тяньгун" сыграла на гучжэне
Китайская женщина-космонавт Ван Япин, четвертый месяц пребывающая в основном модуле космической станции КНР, приняла участие в гала-концерте Медиакорпорации... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T15:21
2022-02-16T15:21
2022-02-16T15:21
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МОСКВА, 16 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская женщина-космонавт Ван Япин, четвертый месяц пребывающая в основном модуле космической станции КНР, приняла участие в гала-концерте Медиакорпорации Китая (CMG), посвященном празднику Фонарей, исполнив музыкальную композицию на традиционном китайском инструменте гучжэн.Это красочное праздничное шоу транслировалось по всему Китаю сегодня вечером, 15 февраля.Ван Япин – женщина-космонавт, один из трех членов экипажа миссии "Шэньчжоу-13" – выступила в качестве специального гостя вступительной части гала-концерта, сыграв мелодию популярной китайской народной песни "Цветок жасмина".Ежегодный гала-концерт по случаю праздника Фонарей, который отмечается в Китае в 15-й день первого месяца по лунному календарю, был организован CMG.
https://ria.ru/20220202/reytingi-1770653785.html
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