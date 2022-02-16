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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20220216/kosmonavt-1773130945.html
Космонавт Ван Япин на орбитальной станции "Тяньгун" сыграла на гучжэне
Космонавт Ван Япин на орбитальной станции "Тяньгун" сыграла на гучжэне - РИА Новости, 16.02.2022
Космонавт Ван Япин на орбитальной станции "Тяньгун" сыграла на гучжэне
Китайская женщина-космонавт Ван Япин, четвертый месяц пребывающая в основном модуле космической станции КНР, приняла участие в гала-концерте Медиакорпорации... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T15:21
2022-02-16T15:21
россия-китай: главное
китай
космос
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МОСКВА, 16 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская женщина-космонавт Ван Япин, четвертый месяц пребывающая в основном модуле космической станции КНР, приняла участие в гала-концерте Медиакорпорации Китая (CMG), посвященном празднику Фонарей, исполнив музыкальную композицию на традиционном китайском инструменте гучжэн.Это красочное праздничное шоу транслировалось по всему Китаю сегодня вечером, 15 февраля.Ван Япин – женщина-космонавт, один из трех членов экипажа миссии "Шэньчжоу-13" – выступила в качестве специального гостя вступительной части гала-концерта, сыграв мелодию популярной китайской народной песни "Цветок жасмина".Ежегодный гала-концерт по случаю праздника Фонарей, который отмечается в Китае в 15-й день первого месяца по лунному календарю, был организован CMG.
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китай, космос
15:21 16.02.2022
 

Космонавт Ван Япин на орбитальной станции "Тяньгун" сыграла на гучжэне

© AFP 2022 / STRКитайская женщина-астронавт Ван Япин
Китайская женщина-астронавт Ван Япин - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© AFP 2022 / STR
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская женщина-космонавт Ван Япин, четвертый месяц пребывающая в основном модуле космической станции КНР, приняла участие в гала-концерте Медиакорпорации Китая (CMG), посвященном празднику Фонарей, исполнив музыкальную композицию на традиционном китайском инструменте гучжэн.
Это красочное праздничное шоу транслировалось по всему Китаю сегодня вечером, 15 февраля.
Ван Япин – женщина-космонавт, один из трех членов экипажа миссии "Шэньчжоу-13" – выступила в качестве специального гостя вступительной части гала-концерта, сыграв мелодию популярной китайской народной песни "Цветок жасмина".
Ежегодный гала-концерт по случаю праздника Фонарей, который отмечается в Китае в 15-й день первого месяца по лунному календарю, был организован CMG.
Жители Пекина празднуют Китайский Новый Год - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
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