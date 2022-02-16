https://ria.ru/20220216/kosmetika-1773046494.html

Natura Siberica вложит до 500 миллионов рублей в разработку новой продукции

Natura Siberica вложит до 500 миллионов рублей в разработку новой продукции - РИА Новости, 16.02.2022

Natura Siberica вложит до 500 миллионов рублей в разработку новой продукции

ГК Natura Siberica инвестирует до 500 миллионов рублей в разработку и выпуск косметических продуктов и развитие своих брендов, всего в 2022 году планируется... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T09:36

2022-02-16T09:36

2022-02-16T09:36

экономика

афк "система"

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ГК Natura Siberica инвестирует до 500 миллионов рублей в разработку и выпуск косметических продуктов и развитие своих брендов, всего в 2022 году планируется выпустить не менее 580 новых наименований продукции, сообщает компания."Фокус развития брендов Organic Kitchen, Organic Shop и Planeta Organica будет сосредоточен на оптимизации ассортимента, расширении категорий и новых каналов сбыта. В процессе развития этих брендов изменения затронут дизайн упаковки, а публике будут представлены новые линейки уходовой и декоративной косметики", - говорится в сообщении.В текущем году компания также намерена приступить к учёту и последовательному сокращению углеродного следа при производстве косметики, введет в линейки нескольких брендов безводную косметику и сократит объем используемого неперерабатываемого пластика.В компании отметили, что новые линейки продуктов и фирменный стиль разрабатывались в течение всего 2021 года, но приступить к реализации плана команда компании смогла лишь в декабре, вернувшись в Natura Siberica.Феликс Либ, ранее занимавший должность исполнительного директора АФК "Система", возглавил компанию в январе этого года. Как сообщил тогда представитель АФК "Система", "Natura Sibericа – инвестиционно привлекательный бизнес, в котором мы видим большой потенциал".

https://ria.ru/20220113/kompaniya-1767635038.html

https://ria.ru/20211028/patent-1756755586.html

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экономика, афк "система"