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Natura Siberica вложит до 500 миллионов рублей в разработку новой продукции
Natura Siberica вложит до 500 миллионов рублей в разработку новой продукции - РИА Новости, 16.02.2022
Natura Siberica вложит до 500 миллионов рублей в разработку новой продукции
ГК Natura Siberica инвестирует до 500 миллионов рублей в разработку и выпуск косметических продуктов и развитие своих брендов, всего в 2022 году планируется... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T09:36
2022-02-16T09:36
экономика
афк "система"
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ГК Natura Siberica инвестирует до 500 миллионов рублей в разработку и выпуск косметических продуктов и развитие своих брендов, всего в 2022 году планируется выпустить не менее 580 новых наименований продукции, сообщает компания."Фокус развития брендов Organic Kitchen, Organic Shop и Planeta Organica будет сосредоточен на оптимизации ассортимента, расширении категорий и новых каналов сбыта. В процессе развития этих брендов изменения затронут дизайн упаковки, а публике будут представлены новые линейки уходовой и декоративной косметики", - говорится в сообщении.В текущем году компания также намерена приступить к учёту и последовательному сокращению углеродного следа при производстве косметики, введет в линейки нескольких брендов безводную косметику и сократит объем используемого неперерабатываемого пластика.В компании отметили, что новые линейки продуктов и фирменный стиль разрабатывались в течение всего 2021 года, но приступить к реализации плана команда компании смогла лишь в декабре, вернувшись в Natura Siberica.Феликс Либ, ранее занимавший должность исполнительного директора АФК "Система", возглавил компанию в январе этого года. Как сообщил тогда представитель АФК "Система", "Natura Sibericа – инвестиционно привлекательный бизнес, в котором мы видим большой потенциал".
https://ria.ru/20220113/kompaniya-1767635038.html
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экономика, афк "система"
09:36 16.02.2022
 
Natura Siberica вложит до 500 миллионов рублей в разработку новой продукции

Natura Siberica вложит до 500 миллионов рублей в разработку новой продукции

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМагазин компании Natura Siberica в Москве
Магазин компании Natura Siberica в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Магазин компании Natura Siberica в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ГК Natura Siberica инвестирует до 500 миллионов рублей в разработку и выпуск косметических продуктов и развитие своих брендов, всего в 2022 году планируется выпустить не менее 580 новых наименований продукции, сообщает компания.
"Фокус развития брендов Organic Kitchen, Organic Shop и Planeta Organica будет сосредоточен на оптимизации ассортимента, расширении категорий и новых каналов сбыта. В процессе развития этих брендов изменения затронут дизайн упаковки, а публике будут представлены новые линейки уходовой и декоративной косметики", - говорится в сообщении.
Вывеска компании Natura Siberica в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 12:21
Гендиректором Natura Siberica стал бывший топ-менеджер АФК "Система"
В текущем году компания также намерена приступить к учёту и последовательному сокращению углеродного следа при производстве косметики, введет в линейки нескольких брендов безводную косметику и сократит объем используемого неперерабатываемого пластика.
"Вместе с развитием фирменного стиля брендов, ГК Natura Siberica реализует новую продуктовую стратегию косметических брендов, а также инициирует ряд существенных изменений в бизнес-процессах. Мы реагируем на актуальные запросы клиентов и следуем самым современным тренда мира косметики. В этом году мы представим безводную косметику, косметику в экологичной упаковке и другие новинки. Natura Siberica всегда придерживалась принципов ответственного и этичного отношения к окружающей среде. Теперь эта часть философии наших брендов становится краеугольным камнем стратегии всей группы", - цитируются в сообщении слова генерального директора ГК Natura Siberica Феликса Либа.
В компании отметили, что новые линейки продуктов и фирменный стиль разрабатывались в течение всего 2021 года, но приступить к реализации плана команда компании смогла лишь в декабре, вернувшись в Natura Siberica.
Феликс Либ, ранее занимавший должность исполнительного директора АФК "Система", возглавил компанию в январе этого года. Как сообщил тогда представитель АФК "Система", "Natura Sibericа – инвестиционно привлекательный бизнес, в котором мы видим большой потенциал".
Девушка выходит из магазина компании Natura Siberica в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября 2021, 19:57
В Natura Siberica заявили о возвращении прав на поставки продукции
 
ЭкономикаАФК "Система"
 
 
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