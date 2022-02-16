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Корветы Тихоокеанского флота провели учебный бой в Охотском море
Корветы Тихоокеанского флота провели учебный бой в Охотском море - РИА Новости, 16.02.2022
Корветы Тихоокеанского флота провели учебный бой в Охотском море
Морской бой с условным противником провели два корвета ТОФ в Охотском море в рамках плановых учений, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) по РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T10:14
2022-02-16T10:14
безопасность
россия
охотское море
тихоокеанский флот вмф россии
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 фев - РИА Новости. Морской бой с условным противником провели два корвета ТОФ в Охотском море в рамках плановых учений, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту."На выходе из района с минной опасностью экипажи корветов обнаружили неопознанные цели, меняющие курс на сближение с отрядом кораблей ТОФ. Боевые расчёты корветов "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" применили корабельный комплекс ПК-2 с постановкой радиолокационных и электронных помех для минимизации ракетной опасности и вступили в морской бой с кораблями условного противника", - говорится в сообщении пресс-службы ВВО.Цели были успешно уничтожены. После завершения боевых упражнений моряки провели тренировки по противодиверсионной обороне корабля, добавили в пресс-службе.К учениям Тихоокеанского флота в Охотском море привлечено более 20 боевых кораблей и судов обеспечения, а также самолёты и вертолёты морской авиации.
https://ria.ru/20220216/tekhnika-1773043904.html
россия
охотское море
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безопасность, россия, охотское море, тихоокеанский флот вмф россии
10:14 16.02.2022
 
Корветы Тихоокеанского флота провели учебный бой в Охотском море

Корветы Тихоокеанского флота провели бой с условным противником на учениях в Охотском море

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКорвет "Громкий" Тихоокеанского флота ВМФ России
Корвет Громкий Тихоокеанского флота ВМФ России - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Корвет "Громкий" Тихоокеанского флота ВМФ России
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 фев - РИА Новости. Морской бой с условным противником провели два корвета ТОФ в Охотском море в рамках плановых учений, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту.
"На выходе из района с минной опасностью экипажи корветов обнаружили неопознанные цели, меняющие курс на сближение с отрядом кораблей ТОФ. Боевые расчёты корветов "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" применили корабельный комплекс ПК-2 с постановкой радиолокационных и электронных помех для минимизации ракетной опасности и вступили в морской бой с кораблями условного противника", - говорится в сообщении пресс-службы ВВО.
Цели были успешно уничтожены. После завершения боевых упражнений моряки провели тренировки по противодиверсионной обороне корабля, добавили в пресс-службе.
К учениям Тихоокеанского флота в Охотском море привлечено более 20 боевых кораблей и судов обеспечения, а также самолёты и вертолёты морской авиации.
Эшелон с военной техникой ЮВО прошел по Крымскому мосту после завершения учений - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
09:11
Военная техника ЮВО пересекла Крымский мост, возвращаясь с учений
 
БезопасностьРоссияОхотское мореТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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