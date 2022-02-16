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Корветы Тихоокеанского флота провели учебный бой в Охотском море
Корветы Тихоокеанского флота провели учебный бой в Охотском море - РИА Новости, 16.02.2022
Корветы Тихоокеанского флота провели учебный бой в Охотском море
Морской бой с условным противником провели два корвета ТОФ в Охотском море в рамках плановых учений, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) по РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T10:14
2022-02-16T10:14
2022-02-16T10:14
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 фев - РИА Новости. Морской бой с условным противником провели два корвета ТОФ в Охотском море в рамках плановых учений, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту."На выходе из района с минной опасностью экипажи корветов обнаружили неопознанные цели, меняющие курс на сближение с отрядом кораблей ТОФ. Боевые расчёты корветов "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" применили корабельный комплекс ПК-2 с постановкой радиолокационных и электронных помех для минимизации ракетной опасности и вступили в морской бой с кораблями условного противника", - говорится в сообщении пресс-службы ВВО.Цели были успешно уничтожены. После завершения боевых упражнений моряки провели тренировки по противодиверсионной обороне корабля, добавили в пресс-службе.К учениям Тихоокеанского флота в Охотском море привлечено более 20 боевых кораблей и судов обеспечения, а также самолёты и вертолёты морской авиации.
https://ria.ru/20220216/tekhnika-1773043904.html
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безопасность, россия, охотское море, тихоокеанский флот вмф россии
Корветы Тихоокеанского флота провели учебный бой в Охотском море
Корветы Тихоокеанского флота провели бой с условным противником на учениях в Охотском море