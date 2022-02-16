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Попова заявила, что эпидситуация в России остается напряженной
Попова заявила, что эпидситуация в России остается напряженной - РИА Новости, 16.02.2022
Попова заявила, что эпидситуация в России остается напряженной
Эпидемиологическая ситуация в России остается достаточно напряженной, но вторую неделю отмечается замедление темпов прироста новых случаев коронавируса, заявила РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:34
2022-02-16T17:34
2022-02-16T17:34
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в России остается достаточно напряженной, но вторую неделю отмечается замедление темпов прироста новых случаев коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В РФ пятую неделю продолжается подъем заболеваемости, эпидситуация остается достаточно напряженной, но необходимо отметить, что если на третьей-четвертой неделе текущего года еженедельный прирост составлял 100%, то есть удвоение было каждую неделю, то вот вторую неделю видим замедление темпов роста", - сказала она в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.По ее словам, шестая неделя в сравнении с пятой неделей дала прирост на 18,5%.
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Попова заявила, что эпидситуация в России остается напряженной
Глава Роспотребнадзора Попова: эпидемиологическая ситуация в России остается напряженной