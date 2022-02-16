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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773179966.html
Попова заявила, что эпидситуация в России остается напряженной
Попова заявила, что эпидситуация в России остается напряженной - РИА Новости, 16.02.2022
Попова заявила, что эпидситуация в России остается напряженной
Эпидемиологическая ситуация в России остается достаточно напряженной, но вторую неделю отмечается замедление темпов прироста новых случаев коронавируса, заявила РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:34
2022-02-16T17:34
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
анна попова
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в России остается достаточно напряженной, но вторую неделю отмечается замедление темпов прироста новых случаев коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В РФ пятую неделю продолжается подъем заболеваемости, эпидситуация остается достаточно напряженной, но необходимо отметить, что если на третьей-четвертой неделе текущего года еженедельный прирост составлял 100%, то есть удвоение было каждую неделю, то вот вторую неделю видим замедление темпов роста", - сказала она в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.По ее словам, шестая неделя в сравнении с пятой неделей дала прирост на 18,5%.
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здоровье - общество, россия, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
17:34 16.02.2022
 
Попова заявила, что эпидситуация в России остается напряженной

Глава Роспотребнадзора Попова: эпидемиологическая ситуация в России остается напряженной

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник измеряет пульсоксиметром сатурацию у пациента
Медицинский сотрудник измеряет пульсоксиметром сатурацию у пациента - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Медицинский сотрудник измеряет пульсоксиметром сатурацию у пациента
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в России остается достаточно напряженной, но вторую неделю отмечается замедление темпов прироста новых случаев коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РФ пятую неделю продолжается подъем заболеваемости, эпидситуация остается достаточно напряженной, но необходимо отметить, что если на третьей-четвертой неделе текущего года еженедельный прирост составлял 100%, то есть удвоение было каждую неделю, то вот вторую неделю видим замедление темпов роста", - сказала она в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
По ее словам, шестая неделя в сравнении с пятой неделей дала прирост на 18,5%.
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоссияОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирусыАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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