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В России почти 80% случаев COVID-19 приходится не на столичные регионы

В России почти 80% случаев COVID-19 приходится не на столичные регионы - РИА Новости, 16.02.2022

В России почти 80% случаев COVID-19 приходится не на столичные регионы

Эпидемиологический процесс уходит в восточные регионы РФ, почти 80% случаев приходится на нестоличные регионы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:31

2022-02-16T17:31

2022-02-16T17:31

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здоровье - общество

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коронавирус в россии

коронавирусы

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Эпидемиологический процесс уходит в восточные регионы РФ, почти 80% случаев приходится на нестоличные регионы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Хочу отметить и снижающуюся долю столичных регионов. Эпидпроцесс уходит дальше в восточные регионы, столичные регионы сегодня составляют небольшой удельный вес, и 79%, почти 80%, приходится на иные субъекты РФ", - сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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