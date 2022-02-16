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В России почти 80% случаев COVID-19 приходится не на столичные регионы
В России почти 80% случаев COVID-19 приходится не на столичные регионы - РИА Новости, 16.02.2022
В России почти 80% случаев COVID-19 приходится не на столичные регионы
Эпидемиологический процесс уходит в восточные регионы РФ, почти 80% случаев приходится на нестоличные регионы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:31
2022-02-16T17:31
2022-02-16T17:31
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анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Эпидемиологический процесс уходит в восточные регионы РФ, почти 80% случаев приходится на нестоличные регионы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Хочу отметить и снижающуюся долю столичных регионов. Эпидпроцесс уходит дальше в восточные регионы, столичные регионы сегодня составляют небольшой удельный вес, и 79%, почти 80%, приходится на иные субъекты РФ", - сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
В России почти 80% случаев COVID-19 приходится не на столичные регионы
Глава Роспотребнадзора Попова: 79% случаев COVID-19 приходится не на столичные регионы