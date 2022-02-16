Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773179195.html
В России почти 80% случаев COVID-19 приходится не на столичные регионы
В России почти 80% случаев COVID-19 приходится не на столичные регионы - РИА Новости, 16.02.2022
В России почти 80% случаев COVID-19 приходится не на столичные регионы
Эпидемиологический процесс уходит в восточные регионы РФ, почти 80% случаев приходится на нестоличные регионы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:31
2022-02-16T17:31
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766123055_0:0:2510:1412_1920x0_80_0_0_d7d557b654100004e2d682dbc4a4a086.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Эпидемиологический процесс уходит в восточные регионы РФ, почти 80% случаев приходится на нестоличные регионы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Хочу отметить и снижающуюся долю столичных регионов. Эпидпроцесс уходит дальше в восточные регионы, столичные регионы сегодня составляют небольшой удельный вес, и 79%, почти 80%, приходится на иные субъекты РФ", - сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766123055_192:0:2419:1670_1920x0_80_0_0_c82dee8d17f370636ce65a1cd15fff4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
17:31 16.02.2022
 
В России почти 80% случаев COVID-19 приходится не на столичные регионы

Глава Роспотребнадзора Попова: 79% случаев COVID-19 приходится не на столичные регионы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач в палате интенсивной терапии
Врач в палате интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач в палате интенсивной терапии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Эпидемиологический процесс уходит в восточные регионы РФ, почти 80% случаев приходится на нестоличные регионы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Хочу отметить и снижающуюся долю столичных регионов. Эпидпроцесс уходит дальше в восточные регионы, столичные регионы сегодня составляют небольшой удельный вес, и 79%, почти 80%, приходится на иные субъекты РФ", - сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирусыАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала