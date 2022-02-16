https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773177600.html

Попова призвала продолжать все противоэпидемические мероприятия

Попова призвала продолжать все противоэпидемические мероприятия - РИА Новости, 16.02.2022

Попова призвала продолжать все противоэпидемические мероприятия

Важно продолжать в РФ все противоэпидемические мероприятия, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:25

2022-02-16T17:25

2022-02-16T17:25

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здоровье - общество

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общество

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анна попова

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Важно продолжать в РФ все противоэпидемические мероприятия, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."С учетом сложившейся ситуации, мы считаем важным продолжать все противоэпидемические мероприятия, которые в самом деле показывают свою эффективность на территории Российской Федерации, не позволяя общему уровню поражения вируса подниматься на высокие цифры, такие, например, как в иных странах", - сказала Попова.

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2022

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