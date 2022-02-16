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https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773177600.html
Попова призвала продолжать все противоэпидемические мероприятия
Попова призвала продолжать все противоэпидемические мероприятия - РИА Новости, 16.02.2022
Попова призвала продолжать все противоэпидемические мероприятия
Важно продолжать в РФ все противоэпидемические мероприятия, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:25
2022-02-16T17:25
распространение коронавируса
здоровье - общество
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анна попова
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Важно продолжать в РФ все противоэпидемические мероприятия, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."С учетом сложившейся ситуации, мы считаем важным продолжать все противоэпидемические мероприятия, которые в самом деле показывают свою эффективность на территории Российской Федерации, не позволяя общему уровню поражения вируса подниматься на высокие цифры, такие, например, как в иных странах", - сказала Попова.
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здоровье - общество, россия, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
17:25 16.02.2022
 
Попова призвала продолжать все противоэпидемические мероприятия

Глава Роспотребнадзора Попова призвала продолжать все противоэпидемические мероприятия

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Важно продолжать в РФ все противоэпидемические мероприятия, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
"С учетом сложившейся ситуации, мы считаем важным продолжать все противоэпидемические мероприятия, которые в самом деле показывают свою эффективность на территории Российской Федерации, не позволяя общему уровню поражения вируса подниматься на высокие цифры, такие, например, как в иных странах", - сказала Попова.
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоссияОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирусыАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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