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Попова призвала продолжать все противоэпидемические мероприятия
Попова призвала продолжать все противоэпидемические мероприятия - РИА Новости, 16.02.2022
Попова призвала продолжать все противоэпидемические мероприятия
Важно продолжать в РФ все противоэпидемические мероприятия, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:25
2022-02-16T17:25
2022-02-16T17:25
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Важно продолжать в РФ все противоэпидемические мероприятия, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."С учетом сложившейся ситуации, мы считаем важным продолжать все противоэпидемические мероприятия, которые в самом деле показывают свою эффективность на территории Российской Федерации, не позволяя общему уровню поражения вируса подниматься на высокие цифры, такие, например, как в иных странах", - сказала Попова.
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РИА Новости
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Попова призвала продолжать все противоэпидемические мероприятия
Глава Роспотребнадзора Попова призвала продолжать все противоэпидемические мероприятия