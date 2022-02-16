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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773176061.html
В России около 92,5% пациентов с COVID-19 получают помощь в поликлиниках
В России около 92,5% пациентов с COVID-19 получают помощь в поликлиниках - РИА Новости, 16.02.2022
В России около 92,5% пациентов с COVID-19 получают помощь в поликлиниках
Практически 92,5% пациентов с коронавирусом в РФ получают помощь в поликлиниках, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:20
2022-02-16T17:20
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Практически 92,5% пациентов с коронавирусом в РФ получают помощь в поликлиниках, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Как вы уже отметили, прежде всего, нагрузка приходится, конечно же, на амбулаторно-поликлинический этап и практически 92,5% получают помощь именно в поликлиниках. Мы видим, что ситуация и меняется в части, касаемой стационарного звена", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
17:20 16.02.2022
 
В России около 92,5% пациентов с COVID-19 получают помощь в поликлиниках

Мурашко: в России около 92,5% пациентов с COVID-19 получают помощь в поликлиниках

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник измеряет пульсоксиметром сатурацию у пациента
Медицинский сотрудник измеряет пульсоксиметром сатурацию у пациента - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский сотрудник измеряет пульсоксиметром сатурацию у пациента
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Практически 92,5% пациентов с коронавирусом в РФ получают помощь в поликлиниках, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Как вы уже отметили, прежде всего, нагрузка приходится, конечно же, на амбулаторно-поликлинический этап и практически 92,5% получают помощь именно в поликлиниках. Мы видим, что ситуация и меняется в части, касаемой стационарного звена", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирусы
 
 
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