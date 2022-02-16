https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773176061.html

В России около 92,5% пациентов с COVID-19 получают помощь в поликлиниках

В России около 92,5% пациентов с COVID-19 получают помощь в поликлиниках - РИА Новости, 16.02.2022

В России около 92,5% пациентов с COVID-19 получают помощь в поликлиниках

Практически 92,5% пациентов с коронавирусом в РФ получают помощь в поликлиниках, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:20

2022-02-16T17:20

2022-02-16T17:20

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здоровье - общество

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Практически 92,5% пациентов с коронавирусом в РФ получают помощь в поликлиниках, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Как вы уже отметили, прежде всего, нагрузка приходится, конечно же, на амбулаторно-поликлинический этап и практически 92,5% получают помощь именно в поликлиниках. Мы видим, что ситуация и меняется в части, касаемой стационарного звена", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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