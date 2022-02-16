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В России около 92,5% пациентов с COVID-19 получают помощь в поликлиниках
В России около 92,5% пациентов с COVID-19 получают помощь в поликлиниках - РИА Новости, 16.02.2022
В России около 92,5% пациентов с COVID-19 получают помощь в поликлиниках
Практически 92,5% пациентов с коронавирусом в РФ получают помощь в поликлиниках, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:20
2022-02-16T17:20
2022-02-16T17:20
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михаил мурашко
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Практически 92,5% пациентов с коронавирусом в РФ получают помощь в поликлиниках, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Как вы уже отметили, прежде всего, нагрузка приходится, конечно же, на амбулаторно-поликлинический этап и практически 92,5% получают помощь именно в поликлиниках. Мы видим, что ситуация и меняется в части, касаемой стационарного звена", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
В России около 92,5% пациентов с COVID-19 получают помощь в поликлиниках
Мурашко: в России около 92,5% пациентов с COVID-19 получают помощь в поликлиниках