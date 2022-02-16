https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773175694.html

Мишустин призвал губернаторов лично контролировать лечение больных COVID-19

Мишустин призвал губернаторов лично контролировать лечение больных COVID-19 - РИА Новости, 16.02.2022

Мишустин призвал губернаторов лично контролировать лечение больных COVID-19

Премьер министр РФ Михаил Мишустин призвал губернаторов регионов выполнять рекомендации санитарных врачей и лично контролировать, как идёт оказание медпомощи... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:19

2022-02-16T17:19

2022-02-16T17:19

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общество

здоровье - общество

коронавирус в россии

михаил мишустин

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин призвал губернаторов регионов выполнять рекомендации санитарных врачей и лично контролировать, как идёт оказание медпомощи больным коронавирусом."Обращаюсь ко всем главам регионов: коллеги, очень важно строго придерживаться рекомендаций санитарных врачей, прежде всего в том, что касается проведения тестирований и соблюдения мер предосторожности. Ну и конечно, лично контролировать, как идёт оказание медицинской помощи гражданам", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.Он отметил, что заболевших много, и попросил делать для них все необходимое."Люди должны получать нужное лечение", - добавил премьер.

https://ria.ru/20220216/mishustin-1773160655.html

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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, михаил мишустин