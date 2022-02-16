https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773175054.html
Эти продукты могут лишить вас вкуса при коронавирусе навсегда
Врач назвал продукты, от которых надо отказаться при коронавирусе - РИА Новости, 16.02.2022
Эти продукты могут лишить вас вкуса при коронавирусе навсегда
Постоянный стресс, недосыпание и неправильное питание могут привести к непоправимому изменению вкусовых ощущений. Об этом в беседе с Ura.ru заявил кандидат... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:16
2022-02-16T17:16
2022-02-16T17:16
общество
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Постоянный стресс, недосыпание и неправильное питание могут привести к непоправимому изменению вкусовых ощущений. Об этом в беседе с Ura.ru заявил кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев."Если человек постоянно находится в состоянии стресса, недосыпания, неправильного питания, ничего хорошего не жди. Самое главное, если у него сильные погрешности в диете, ест острое, перченое, соленое, горькое, кислое, кипяток, лед, твердую пищу, которая механически раздражает слизистую, вкус может не восстановиться", — пояснил специалист.Врач также отметил, что со временем организм придет в норму, особенно если инфекция проникла неглубоко. Однако для этого необходимо ему помочь, ведя здоровый образ жизни, в частности, правильно питаясь и отдыхая.
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общество, коронавирус covid-19, здоровье - общество
Врач назвал продукты, от которых надо отказаться при коронавирусе
Врач Зайцев перечислил продукты, из-за которых можно лишиться вкуса при коронавирусе
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
Постоянный стресс, недосыпание и неправильное питание могут привести к непоправимому изменению вкусовых ощущений. Об этом в беседе с Ura.ru
заявил кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев.
"Если человек постоянно находится в состоянии стресса, недосыпания, неправильного питания, ничего хорошего не жди. Самое главное, если у него сильные погрешности в диете, ест острое, перченое, соленое, горькое, кислое, кипяток, лед, твердую пищу, которая механически раздражает слизистую, вкус может не восстановиться", — пояснил специалист.
Врач также отметил, что со временем организм придет в норму, особенно если инфекция проникла неглубоко. Однако для этого необходимо ему помочь, ведя здоровый образ жизни, в частности, правильно питаясь и отдыхая.