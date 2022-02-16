https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773175054.html

Эти продукты могут лишить вас вкуса при коронавирусе навсегда

Врач назвал продукты, от которых надо отказаться при коронавирусе - РИА Новости, 16.02.2022

Эти продукты могут лишить вас вкуса при коронавирусе навсегда

Постоянный стресс, недосыпание и неправильное питание могут привести к непоправимому изменению вкусовых ощущений. Об этом в беседе с Ura.ru заявил кандидат... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:16

2022-02-16T17:16

2022-02-16T17:16

общество

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Постоянный стресс, недосыпание и неправильное питание могут привести к непоправимому изменению вкусовых ощущений. Об этом в беседе с Ura.ru заявил кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев."Если человек постоянно находится в состоянии стресса, недосыпания, неправильного питания, ничего хорошего не жди. Самое главное, если у него сильные погрешности в диете, ест острое, перченое, соленое, горькое, кислое, кипяток, лед, твердую пищу, которая механически раздражает слизистую, вкус может не восстановиться", — пояснил специалист.Врач также отметил, что со временем организм придет в норму, особенно если инфекция проникла неглубоко. Однако для этого необходимо ему помочь, ведя здоровый образ жизни, в частности, правильно питаясь и отдыхая.

https://radiosputnik.ria.ru/20220215/omikron-1772938933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, коронавирус covid-19, здоровье - общество