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Мурашко рассказал о помощи пациентам с COVID-19 в стационарах

Мурашко рассказал о помощи пациентам с COVID-19 в стационарах - РИА Новости, 16.02.2022

Мурашко рассказал о помощи пациентам с COVID-19 в стационарах

Растущее число заболевших коронавирусом заставляет использовать все инструменты для расширения медицинского наблюдения, 7,5% от общего числа нуждающихся в... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:08

2022-02-16T17:08

2022-02-16T17:08

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Растущее число заболевших коронавирусом заставляет использовать все инструменты для расширения медицинского наблюдения, 7,5% от общего числа нуждающихся в лечении пациентов поступают в стационары, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."В условиях растущей нагрузки мы используем все инструменты для расширения медицинского наблюдения и, конечно, стационары — основное звено, которые принимают наиболее тяжёлых пациентов. 7,5% от общего числа нуждающихся в лечении пациентов с коронавирусом поступают в стационары", - сообщил Мурашко на президиуме координационного совета.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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