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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773172524.html
Мурашко рассказал о помощи пациентам с COVID-19 в стационарах
Мурашко рассказал о помощи пациентам с COVID-19 в стационарах - РИА Новости, 16.02.2022
Мурашко рассказал о помощи пациентам с COVID-19 в стационарах
Растущее число заболевших коронавирусом заставляет использовать все инструменты для расширения медицинского наблюдения, 7,5% от общего числа нуждающихся в... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:08
2022-02-16T17:08
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Растущее число заболевших коронавирусом заставляет использовать все инструменты для расширения медицинского наблюдения, 7,5% от общего числа нуждающихся в лечении пациентов поступают в стационары, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."В условиях растущей нагрузки мы используем все инструменты для расширения медицинского наблюдения и, конечно, стационары — основное звено, которые принимают наиболее тяжёлых пациентов. 7,5% от общего числа нуждающихся в лечении пациентов с коронавирусом поступают в стационары", - сообщил Мурашко на президиуме координационного совета.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
17:08 16.02.2022
 
Мурашко рассказал о помощи пациентам с COVID-19 в стационарах

Мурашко: 7,5% от числа нуждающихся в лечении пациентов с COVID-19 поступают в стационары

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Растущее число заболевших коронавирусом заставляет использовать все инструменты для расширения медицинского наблюдения, 7,5% от общего числа нуждающихся в лечении пациентов поступают в стационары, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"В условиях растущей нагрузки мы используем все инструменты для расширения медицинского наблюдения и, конечно, стационары — основное звено, которые принимают наиболее тяжёлых пациентов. 7,5% от общего числа нуждающихся в лечении пациентов с коронавирусом поступают в стационары", - сообщил Мурашко на президиуме координационного совета.
 
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