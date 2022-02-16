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Мурашко рассказал о помощи пациентам с COVID-19 в стационарах
Мурашко рассказал о помощи пациентам с COVID-19 в стационарах - РИА Новости, 16.02.2022
Мурашко рассказал о помощи пациентам с COVID-19 в стационарах
Растущее число заболевших коронавирусом заставляет использовать все инструменты для расширения медицинского наблюдения, 7,5% от общего числа нуждающихся в... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:08
2022-02-16T17:08
2022-02-16T17:08
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михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Растущее число заболевших коронавирусом заставляет использовать все инструменты для расширения медицинского наблюдения, 7,5% от общего числа нуждающихся в лечении пациентов поступают в стационары, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."В условиях растущей нагрузки мы используем все инструменты для расширения медицинского наблюдения и, конечно, стационары — основное звено, которые принимают наиболее тяжёлых пациентов. 7,5% от общего числа нуждающихся в лечении пациентов с коронавирусом поступают в стационары", - сообщил Мурашко на президиуме координационного совета.
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РИА Новости
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Мурашко рассказал о помощи пациентам с COVID-19 в стационарах
Мурашко: 7,5% от числа нуждающихся в лечении пациентов с COVID-19 поступают в стационары