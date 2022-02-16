https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773169828.html

Мурашко: к борьбе с COVID-19 привлекли более 19 тысяч студентов-волонтеров

Мурашко: к борьбе с COVID-19 привлекли более 19 тысяч студентов-волонтеров - РИА Новости, 16.02.2022

Мурашко: к борьбе с COVID-19 привлекли более 19 тысяч студентов-волонтеров

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поблагодарил более 19 тысяч студентов-волонтеров, которые привлечены к борьбе с коронавирусом в России. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:06

2022-02-16T17:06

2022-02-16T17:20

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус в россии

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

михаил мурашко

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поблагодарил более 19 тысяч студентов-волонтеров, которые привлечены к борьбе с коронавирусом в России."Отдельно хочу сказать спасибо студентам-волонтёрам, таких привлечено более 19 тысяч человек, это колоссальная помощь в доставке лекарственных препаратов и заборе анализов", - сообщил Мурашко на заседании координационного совета.Также, по его данным, к работе привлекаются аспиранты, ординаторы, профессорско-преподавательский состав."На прошлой неделе в кол-центрах поликлиник работали более 31 тысячи студентов вузов, дополнительно привлеченных, и 21 700 ординаторов и аспирантов, которых мы направили в поликлинические подразделения как для работы непосредственно в контакте с пациентом, так и для работы на телемедицинских услугах. Кроме того, задействованы 15 тысяч профессорско-преподавательского состава, 7000 обучающихся по программе среднего профессионального образования", - рассказал Мурашко.

https://ria.ru/20220216/zdravookhranenie-1773164508.html

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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко