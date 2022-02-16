https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773169232.html

В России завершили работу над тестом на COVID-19, устойчивым к мутациям

В России завершили работу над тестом на COVID-19, устойчивым к мутациям - РИА Новости, 16.02.2022

В России завершили работу над тестом на COVID-19, устойчивым к мутациям

В РФ завершена работа над новой тест-системой на выявление коронавируса, которая будет более чувствительной и более устойчивой к мутациям, сообщила глава... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:00

2022-02-16T17:00

2022-02-16T17:00

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

коронавирусы

анна попова

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. В РФ завершена работа над новой тест-системой на выявление коронавируса, которая будет более чувствительной и более устойчивой к мутациям, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Нашими учёными разработана лабораторная методика для определения геновариантов "дельта" по двум мутациям и "омикрон" по четырём мутациям. Мы сегодня можем различить это лабораторно. И также специалисты Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора завершили работу над новой тест-системой, которая будет более устойчивой к появлению новых мутаций и также будет более чувствительной. Это уже своя разработка с использованием методики CRISPR/Cas. Самые небольшие количества вирусов будут диагностироваться, и таким образом мы сможем ставить диагноз уже в продромальном периоде (периоде между инкубационным периодом и болезнью – ред.)", - сказала Попова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, анна попова