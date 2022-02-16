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В России завершили работу над тестом на COVID-19, устойчивым к мутациям
В России завершили работу над тестом на COVID-19, устойчивым к мутациям - РИА Новости, 16.02.2022
В России завершили работу над тестом на COVID-19, устойчивым к мутациям
В РФ завершена работа над новой тест-системой на выявление коронавируса, которая будет более чувствительной и более устойчивой к мутациям, сообщила глава... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:00
2022-02-16T17:00
2022-02-16T17:00
распространение коронавируса
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здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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анна попова
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. В РФ завершена работа над новой тест-системой на выявление коронавируса, которая будет более чувствительной и более устойчивой к мутациям, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Нашими учёными разработана лабораторная методика для определения геновариантов "дельта" по двум мутациям и "омикрон" по четырём мутациям. Мы сегодня можем различить это лабораторно. И также специалисты Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора завершили работу над новой тест-системой, которая будет более устойчивой к появлению новых мутаций и также будет более чувствительной. Это уже своя разработка с использованием методики CRISPR/Cas. Самые небольшие количества вирусов будут диагностироваться, и таким образом мы сможем ставить диагноз уже в продромальном периоде (периоде между инкубационным периодом и болезнью – ред.)", - сказала Попова.
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общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, анна попова
В России завершили работу над тестом на COVID-19, устойчивым к мутациям
Попова: в России завершили работу над тест-системой на COVID-19, устойчивой к мутациям