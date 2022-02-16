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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773169232.html
В России завершили работу над тестом на COVID-19, устойчивым к мутациям
В России завершили работу над тестом на COVID-19, устойчивым к мутациям - РИА Новости, 16.02.2022
В России завершили работу над тестом на COVID-19, устойчивым к мутациям
В РФ завершена работа над новой тест-системой на выявление коронавируса, которая будет более чувствительной и более устойчивой к мутациям, сообщила глава... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:00
2022-02-16T17:00
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
анна попова
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. В РФ завершена работа над новой тест-системой на выявление коронавируса, которая будет более чувствительной и более устойчивой к мутациям, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Нашими учёными разработана лабораторная методика для определения геновариантов "дельта" по двум мутациям и "омикрон" по четырём мутациям. Мы сегодня можем различить это лабораторно. И также специалисты Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора завершили работу над новой тест-системой, которая будет более устойчивой к появлению новых мутаций и также будет более чувствительной. Это уже своя разработка с использованием методики CRISPR/Cas. Самые небольшие количества вирусов будут диагностироваться, и таким образом мы сможем ставить диагноз уже в продромальном периоде (периоде между инкубационным периодом и болезнью – ред.)", - сказала Попова.
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общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, анна попова
17:00 16.02.2022
 
В России завершили работу над тестом на COVID-19, устойчивым к мутациям

Попова: в России завершили работу над тест-системой на COVID-19, устойчивой к мутациям

© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© Depositphotos / viz-arch
Коронавирус COVID-19
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. В РФ завершена работа над новой тест-системой на выявление коронавируса, которая будет более чувствительной и более устойчивой к мутациям, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Нашими учёными разработана лабораторная методика для определения геновариантов "дельта" по двум мутациям и "омикрон" по четырём мутациям. Мы сегодня можем различить это лабораторно. И также специалисты Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора завершили работу над новой тест-системой, которая будет более устойчивой к появлению новых мутаций и также будет более чувствительной. Это уже своя разработка с использованием методики CRISPR/Cas. Самые небольшие количества вирусов будут диагностироваться, и таким образом мы сможем ставить диагноз уже в продромальном периоде (периоде между инкубационным периодом и болезнью – ред.)", - сказала Попова.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирусыАнна Попова
 
 
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