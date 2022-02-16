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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773159907.html
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в десяти регионах
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в десяти регионах - РИА Новости, 16.02.2022
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в десяти регионах
Снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в 10 регионах страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:37
2022-02-16T16:53
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
анна попова
общество
здоровье - общество
москва
россия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в 10 регионах страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Также хотела бы отметить, что на прошедшей неделе увеличилось число субъектов, где мы видим снижение заболеваемости. Напомню, если на предыдущей неделе это был всего 1 субъект РФ - город Москва, то на ушедшей неделе это уже 10 субъектов", - сказала она в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавиурсом.Попова отметила, что вместе с тем цифры ежедневно регистрируемых случаев заболевания достаточно высоки, и это создает нагрузку на систему медицинского обеспечения.
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коронавирус covid-19, анна попова, общество, здоровье - общество, москва, россия
16:37 16.02.2022 (обновлено: 16:53 16.02.2022)
 
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в десяти регионах

Глава Роспотребнадзора Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в десяти регионах

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в 10 регионах страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Также хотела бы отметить, что на прошедшей неделе увеличилось число субъектов, где мы видим снижение заболеваемости. Напомню, если на предыдущей неделе это был всего 1 субъект РФ - город Москва, то на ушедшей неделе это уже 10 субъектов", - сказала она в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавиурсом.
Попова отметила, что вместе с тем цифры ежедневно регистрируемых случаев заболевания достаточно высоки, и это создает нагрузку на систему медицинского обеспечения.
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