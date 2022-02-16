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Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в десяти регионах
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в десяти регионах - РИА Новости, 16.02.2022
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в десяти регионах
Снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в 10 регионах страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:37
2022-02-16T16:37
2022-02-16T16:53
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
анна попова
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в 10 регионах страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Также хотела бы отметить, что на прошедшей неделе увеличилось число субъектов, где мы видим снижение заболеваемости. Напомню, если на предыдущей неделе это был всего 1 субъект РФ - город Москва, то на ушедшей неделе это уже 10 субъектов", - сказала она в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавиурсом.Попова отметила, что вместе с тем цифры ежедневно регистрируемых случаев заболевания достаточно высоки, и это создает нагрузку на систему медицинского обеспечения.
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коронавирус covid-19, анна попова, общество, здоровье - общество, москва, россия
16:37 16.02.2022 (обновлено: 16:53 16.02.2022)
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в десяти регионах
Глава Роспотребнадзора Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в десяти регионах