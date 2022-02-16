https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773157283.html

В Роспотребнадзоре заявили о снижении числа летальных исходов от COVID-19

В Роспотребнадзоре заявили о снижении числа летальных исходов от COVID-19 - РИА Новости, 16.02.2022

В Роспотребнадзоре заявили о снижении числа летальных исходов от COVID-19

Несмотря на высокие цифры заболеваемости штаммом коронавируса "омикрон", отмечается снижение случаев госпитализаций и летальных исходов, заявила заместитель... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:54

2022-02-16T16:54

2022-02-16T16:54

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

наталья пшеничная

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Несмотря на высокие цифры заболеваемости штаммом коронавируса "омикрон", отмечается снижение случаев госпитализаций и летальных исходов, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная."Несмотря на высокие цифры, ежедневно регистрируемые, заболеваемости "омикроном", мы видим снижение и случаев госпитализации, и даже случаев летальных исходов", - сказала Пшеничная на онлайн-семинаре "Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика".За последние сутки в России выявлено 179 284 новых случая COVID-19, умерли 748 человек с этим заболеванием.

https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773154620.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), наталья пшеничная