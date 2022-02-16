https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773155575.html

Собянин оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Москве

Собянин оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Москве - РИА Новости, 16.02.2022

Собянин оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Москве

Параметры заболеваемости коронавирусом в Москве достаточно высокие, но динамика позитивная, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе президиума... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:26

2022-02-16T16:26

2022-02-16T16:44

распространение коронавируса

общество

москва

коронавирус в россии

сергей собянин

коронавирус covid-19

коронавирусы

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Параметры заболеваемости коронавирусом в Москве достаточно высокие, но динамика позитивная, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."Абсолютные параметры заболеваемости еще достаточно высокие, но тем не менее динамика, она позитивна. За неделю количество заболевших уменьшилось на треть, количество госпитализаций – на 15%. Только за последние три дня мы освободили около тысячи коек", - сказал Собянин.

https://ria.ru/20220216/mishustin-1773160655.html

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