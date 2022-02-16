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Собянин оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Москве
Собянин оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Москве - РИА Новости, 16.02.2022
Собянин оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Москве
Параметры заболеваемости коронавирусом в Москве достаточно высокие, но динамика позитивная, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе президиума... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:26
2022-02-16T16:26
2022-02-16T16:44
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Параметры заболеваемости коронавирусом в Москве достаточно высокие, но динамика позитивная, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."Абсолютные параметры заболеваемости еще достаточно высокие, но тем не менее динамика, она позитивна. За неделю количество заболевших уменьшилось на треть, количество госпитализаций – на 15%. Только за последние три дня мы освободили около тысячи коек", - сказал Собянин.
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16:26 16.02.2022 (обновлено: 16:44 16.02.2022)
Собянин оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Москве
Мэр Собянин: параметры заболеваемости COVID-19 в Москве высокие, но динамика позитивная