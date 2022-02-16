https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773066802.html

В России за сутки выздоровели 172 468 человек от COVID-19

В России за сутки выздоровели 172 468 человек от COVID-19 - РИА Новости, 16.02.2022

В России за сутки выздоровели 172 468 человек от COVID-19

Более 172,4 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции, это на 25,1% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T11:12

2022-02-16T11:12

2022-02-16T11:12

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

россия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Более 172,4 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции, это на 25,1% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 172 468 человек, или на 25,1% больше по сравнению с 15 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220215/omikron-1772786795.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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