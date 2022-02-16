https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773066802.html
В России за сутки выздоровели 172 468 человек от COVID-19
В России за сутки выздоровели 172 468 человек от COVID-19 - РИА Новости, 16.02.2022
В России за сутки выздоровели 172 468 человек от COVID-19
Более 172,4 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции, это на 25,1% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T11:12
2022-02-16T11:12
2022-02-16T11:12
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Более 172,4 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции, это на 25,1% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 172 468 человек, или на 25,1% больше по сравнению с 15 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220215/omikron-1772786795.html
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В России за сутки выздоровели 172 468 человек от COVID-19
В России за сутки выздоровели 172 468 человек от COVID-19