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Китайские ученые испытают технологию распознавания коронавируса в воздухе
Китайские ученые испытают технологию распознавания коронавируса в воздухе - РИА Новости, 16.02.2022
Китайские ученые испытают технологию распознавания коронавируса в воздухе
Китайские ученые создали систему распознавания COVID-19 в воздухе, впервые новая технология была протестирована на объектах зимних Олимпийских игр 2022 года в... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T10:57
2022-02-16T10:57
2022-02-16T10:57
распространение коронавируса
технологии
пекин
пекинский университет
коронавирус covid-19
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ПЕКИН, 16 фев - РИА Новости. Китайские ученые создали систему распознавания COVID-19 в воздухе, впервые новая технология была протестирована на объектах зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, пишет издание China Daily.По словам китайских ученых, несмотря на то, что COVID-19 в основном распространяется воздушно-капельным путем, когда человек кашляет или чихает, вирус также может передаваться посредством аэрозольных частиц, которые задерживаются в воздухе, особенно в закрытых помещениях.Разработанная учеными система представляет собой портативный коллектор, предназначенный для всасывания окружающего воздуха и выделения аэрозольных капель, состоящих из мелких частиц, которые могут переносить коронавирус. Затем эти частицы растворяют в жидкости, которую проверяют на наличие вируса при помощи детектора нуклеиновых кислот.По данным исследовательской группы, в которую вошли ученые из Университета Цинхуа, Пекинского университета и Китайской академии медицинских наук, разработанный детектор в 10 раз более чувствителен, чем обычные инструменты для тестирования. Таким образом, даже образцы с низкой вирусной нагрузкой могут быть выявлены детектором. Весь процесс тестирования, от сбора проб воздуха до предоставления результатов местным органам по борьбе с эпидемиями, занимает менее четырех часов.В настоящее время технология тестируется на объектах Олимпийских игр в Пекине, а в будущем, скорее всего, она будет использоваться в больницах, на вокзалах и в аэропортах, отмечает издание.
https://ria.ru/20220216/tomograf-1773043712.html
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пекин
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технологии, пекин, пекинский университет, коронавирус covid-19
Китайские ученые испытают технологию распознавания коронавируса в воздухе
Китайские ученые создали систему распознавания коронавируса в воздухе