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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20220216/konkurs-1773134476.html
В Ярославской области проведут кадровый конкурс управленцев
В Ярославской области проведут кадровый конкурс управленцев - РИА Новости, 16.02.2022
В Ярославской области проведут кадровый конкурс управленцев
Масштабный конкурс для формирования резерва управленческих кадров "Ярославский резерв" стартует в Ярославской области 24 февраля, по мнению врио губернатора... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T15:13
2022-02-16T15:13
ярославская область
политика
михаил евраев
ярославская область
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Масштабный конкурс для формирования резерва управленческих кадров "Ярославский резерв" стартует в Ярославской области 24 февраля, по мнению врио губернатора Михаила Евраева, конкурс нацелен на людей, которые намерены реализовать себя в регионе, сообщает областное правительство.По данным правительства региона, проведение конкурса по формированию областного резерва управленческих кадров врио губернатора анонсировал во время своего рабочего визита в Мышкинский район, выступая с отчетом перед жителями об итогах ста дней работы в Ярославской области. Старт "Ярославского резерва" назначен на 24 февраля.В среду в Ярославле состоялась рабочая встреча, на которой Михаил Евраев обсудил вопросы кадровой политики и перспективы формирования кадровой стратегии в регионе с представителями бизнеса, научного сообщества, некоммерческих общественных организаций и органов местного самоуправления. Он рассказал, что кадровый конкурс поможет в поиске и отборе перспективных руководителей и специалистов, обладающих высоким интеллектуальным потенциалом, лидерскими качествами и управленческими компетенциями."Нам нужно укрепить управленческую команду в самые короткие сроки. Кадровый конкурс "Ярославский резерв" нацелен на людей, которые видят себя в регионе, хотят и готовы работать на благо Ярославской области – развивать ее инфраструктуру, внедрять новые идеи, реализовывать проекты и инициативы, которые помогут повысить качество жизни в регионе", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.Важным процессом, по мнению врио губернатора, является возвращение в область квалифицированных специалистов, которые ранее не смогли найти себе применение в регионе. Кадровый конкурс должен стать отправной точкой для выстраивания диалога между властью и гражданским обществом, убежден Евраев.Присутствующие на встрече поддержали необходимость проведения конкурса. В частности, генеральный директор ООО "Завод ПСМ" Андрей Медведев поднял вопрос о кадровом голоде, с которым сталкиваются промышленные предприятия. По его мнению, конкурс может стать эффективной площадкой для решения этого вопроса.
https://ria.ru/20220214/razvitie-1772749680.html
https://ria.ru/20211230/yaroslavl-1766110124.html
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политика, михаил евраев, ярославская область, ярославль
15:13 16.02.2022
 
В Ярославской области проведут кадровый конкурс управленцев

Кадровый конкурс управленцев стартует в Ярославской области 24 февраля

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Ярославль
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Масштабный конкурс для формирования резерва управленческих кадров "Ярославский резерв" стартует в Ярославской области 24 февраля, по мнению врио губернатора Михаила Евраева, конкурс нацелен на людей, которые намерены реализовать себя в регионе, сообщает областное правительство.
По данным правительства региона, проведение конкурса по формированию областного резерва управленческих кадров врио губернатора анонсировал во время своего рабочего визита в Мышкинский район, выступая с отчетом перед жителями об итогах ста дней работы в Ярославской области. Старт "Ярославского резерва" назначен на 24 февраля.
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В среду в Ярославле состоялась рабочая встреча, на которой Михаил Евраев обсудил вопросы кадровой политики и перспективы формирования кадровой стратегии в регионе с представителями бизнеса, научного сообщества, некоммерческих общественных организаций и органов местного самоуправления. Он рассказал, что кадровый конкурс поможет в поиске и отборе перспективных руководителей и специалистов, обладающих высоким интеллектуальным потенциалом, лидерскими качествами и управленческими компетенциями.
"Нам нужно укрепить управленческую команду в самые короткие сроки. Кадровый конкурс "Ярославский резерв" нацелен на людей, которые видят себя в регионе, хотят и готовы работать на благо Ярославской области – развивать ее инфраструктуру, внедрять новые идеи, реализовывать проекты и инициативы, которые помогут повысить качество жизни в регионе", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Важным процессом, по мнению врио губернатора, является возвращение в область квалифицированных специалистов, которые ранее не смогли найти себе применение в регионе. Кадровый конкурс должен стать отправной точкой для выстраивания диалога между властью и гражданским обществом, убежден Евраев.
Присутствующие на встрече поддержали необходимость проведения конкурса. В частности, генеральный директор ООО "Завод ПСМ" Андрей Медведев поднял вопрос о кадровом голоде, с которым сталкиваются промышленные предприятия. По его мнению, конкурс может стать эффективной площадкой для решения этого вопроса.
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