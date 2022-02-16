https://ria.ru/20220216/konkurs-1772947039.html

К участию в конкурсе имени Андрея Стенина присоединилась Никарагуа

К участию в конкурсе имени Андрея Стенина присоединилась Никарагуа - РИА Новости, 16.02.2022

К участию в конкурсе имени Андрея Стенина присоединилась Никарагуа

География международного конкурса имени Стенина дополнилась новой страной-участницей – впервые на него представлены работы фоторепортеров из Никарагуа. Это –... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T11:00

2022-02-16T11:00

2022-02-16T11:00

новости агентства

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

никарагуа

россия

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. География международного конкурса имени Стенина дополнилась новой страной-участницей – впервые на него представлены работы фоторепортеров из Никарагуа. Это – вторая из стран Центральной Америки, которая вступила в фотосоревнование в рамках конкурса. В разные годы участие в нем также принимали фотографы из Гватемалы и Коста-Рики.К середине февраля на восьмой по счету конкурс, стартовавший в декабре 2021 года, уже поданы одиночные снимки и серии из нескольких десятков стран. В тройку лидеров по числу присланных заявок входят фотографы из России, Индии и Бангладеш, на четвертом месте репортеры из Ирана, пятую строчку поделили фотожурналисты из Бразилии и впервые из Афганистана.Куратор конкурса, руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник так оценивает первые итоги: "Безусловно, еще рано говорить, каким будет конкурс 2022 года, какие работы станут его фаворитами. Но уже сейчас есть показатели, которые нас очень радуют, – это число стран и разнообразие выбранных участниками тем. До завершения приема еще полторы недели, уверена, команду конкурса, и особенно его звездное жюри, ждет много приятных сюрпризов и, возможно, настоящих открытий".Прием работ на конкурс продолжается: до 28 февраля включительно (23:59 МСК) их можно отправить на русскую, английскую или китайскую версии сайта stenincontest.ru. Участники смогут подать по одной работе в категориях "Одиночная фотография" и "Серия" в любой из четырех конкурсных номинаций - "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени".Призовой фонд конкурса в 2022 году составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина - Гран-при - получит 700 тысяч рублей.Международное жюри, команда которого была объявлена в январе текущего года, начнет работу в апреле, шорт-лист конкурс объявит в середине июня также на сайте stenincontest.ru.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24".Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, интернет-портал For Photographers Only, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.

https://ria.ru/20220126/zhyuri-1769478882.html

https://ria.ru/20220201/vr-rekonstruktsiya-1770353152.html

https://ria.ru/20220215/medialaboratoriya-1772774530.html

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новости агентства, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, никарагуа, россия