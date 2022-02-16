https://ria.ru/20220216/konfrontatsiya-1773022156.html
Байден заявил, что США не стремятся к прямой конфронтации с Россией
Байден заявил, что США не стремятся к прямой конфронтации с Россией - РИА Новости, 16.02.2022
Байден заявил, что США не стремятся к прямой конфронтации с Россией
США не стремятся к прямой конфронтации с Россией, но если она будет "целиться" в американцев на Украине, Вашингтон ответит решительно, заявил американский... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T00:53
2022-02-16T00:53
2022-02-16T03:00
в мире
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769366007_0:0:3325:1870_1920x0_80_0_0_f4f60a6dd489a0358c55e0dc534542ba.jpg
ВАИШНГТОН, 16 фев – РИА Новости. США не стремятся к прямой конфронтации с Россией, но если она будет "целиться" в американцев на Украине, Вашингтон ответит решительно, заявил американский президент Джо Байден.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220215/ukraina-1773020366.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769366007_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_24f42fc789631dfeb0e31f73be5bdbcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша
00:53 16.02.2022 (обновлено: 03:00 16.02.2022)
Байден заявил, что США не стремятся к прямой конфронтации с Россией
Президент США Байден заявил, что Штаты не стремятся к прямой конфронтации с Россией