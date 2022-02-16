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https://ria.ru/20220216/konfrontatsiya-1773022156.html
Байден заявил, что США не стремятся к прямой конфронтации с Россией
Байден заявил, что США не стремятся к прямой конфронтации с Россией - РИА Новости, 16.02.2022
Байден заявил, что США не стремятся к прямой конфронтации с Россией
США не стремятся к прямой конфронтации с Россией, но если она будет "целиться" в американцев на Украине, Вашингтон ответит решительно, заявил американский... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T00:53
2022-02-16T03:00
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ВАИШНГТОН, 16 фев – РИА Новости. США не стремятся к прямой конфронтации с Россией, но если она будет "целиться" в американцев на Украине, Вашингтон ответит решительно, заявил американский президент Джо Байден.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, россия, сша
00:53 16.02.2022 (обновлено: 03:00 16.02.2022)
 
Байден заявил, что США не стремятся к прямой конфронтации с Россией

Президент США Байден заявил, что Штаты не стремятся к прямой конфронтации с Россией

© REUTERS / Leah Millis Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАИШНГТОН, 16 фев – РИА Новости. США не стремятся к прямой конфронтации с Россией, но если она будет "целиться" в американцев на Украине, Вашингтон ответит решительно, заявил американский президент Джо Байден.
"Мы не стремимся к прямой конфронтации с Россией. Тем не менее, я четко дал понять, что, если Россия будет целиться в американцев на Украине, мы ответим решительно", - сказал Байден в обращении.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
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