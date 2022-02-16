https://ria.ru/20220216/kompensatsiya-1773029090.html
СМИ: принц Эндрю выплатит компенсацию за прекращение дела об изнасиловании
СМИ: принц Эндрю выплатит компенсацию за прекращение дела об изнасиловании - РИА Новости, 16.02.2022
СМИ: принц Эндрю выплатит компенсацию за прекращение дела об изнасиловании
Британский принц Эндрю, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней, выплатит 12 миллионов фунтов стерлингов (более 16 миллионов долларов) в рамках... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T03:44
2022-02-16T03:44
2022-02-16T03:44
в мире
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ЛОНДОН, 16 фев - РИА Новости. Британский принц Эндрю, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней, выплатит 12 миллионов фунтов стерлингов (более 16 миллионов долларов) в рамках внесудебного соглашения под давлением королевы, сообщает газета Mirror со ссылкой на источники, близкие к королевской семье.Ранее стало известно, что принц Эндрю достиг внесудебного соглашения с обвинившей его в изнасиловании правозащитницей Вирджинией Джуффре. Формальный запрос об этом будет подан в течение 30 дней. На этот срок стороны просят отменить все дедлайны по процессу и приостановить дело. Кроме того, принц Эндрю заявил о намерении пожертвовать существенную сумму на благотворительность в поддержку жертв насилия.Тем не менее, газета предполагает, что из 12 миллионов фунтов стерлингов лишь 2 миллиона пойдут на благотворительность, а оставшиеся 10 миллионов достанутся лично Джуффре.По словам источников, королева Елизавета и принц Чарльз оказали существенное давление на принца Эндрю, настаивая на том, чтобы он урегулировал дело.Как сообщают источники, несмотря на соглашение, принц Эндрю по-прежнему отстаивает свою невиновность и "верит, что сможет найти способ вернуться в общественную жизнь".Джуффре - одна из самых известных женщин, обвинивших финансиста Джеффри Эпстина, которого привлекли к уголовной ответственности за торговлю несовершеннолетними. Она утверждает, что в круг Эпстина входил второй сын Елизаветы II британский принц Эндрю, который изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. Принц Эндрю отрицает связь с Джуффре.В январе на фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса Букингемский дворец сообщил, что принц Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей, не сможет больше использовать титул "Его королевское высочество", а в суде будет защищать себя как частное лицо.Заявление последовало на фоне отказа американского суда удовлетворить просьбу принца отклонить иск к нему от Джуффре. Принц Эндрю отрицает связь с Джуффре и требовал, чтобы его дело рассматривал суд присяжных.
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в мире, великобритания
СМИ: принц Эндрю выплатит компенсацию за прекращение дела об изнасиловании
Mirror: обвиняемый в изнасиловании принц Эндрю заплатит 12 миллионов фунтов стерлингов
ЛОНДОН, 16 фев - РИА Новости.
Британский принц Эндрю, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней, выплатит 12 миллионов фунтов стерлингов (более 16 миллионов долларов) в рамках внесудебного соглашения под давлением королевы, сообщает
газета Mirror со ссылкой на источники, близкие к королевской семье.
Ранее стало известно, что принц Эндрю достиг внесудебного соглашения с обвинившей его в изнасиловании правозащитницей Вирджинией Джуффре. Формальный запрос об этом будет подан в течение 30 дней. На этот срок стороны просят отменить все дедлайны по процессу и приостановить дело. Кроме того, принц Эндрю заявил о намерении пожертвовать существенную сумму на благотворительность в поддержку жертв насилия.
"Есть надежда, что внесудебное соглашение в размере 12 миллионов фунтов стерлингов, позволяющее избежать потенциально опасного судебного процесса, остановит скандал, который мог бы нанести еще больший ущерб королевской семье", - пишет издание.
Тем не менее, газета предполагает, что из 12 миллионов фунтов стерлингов лишь 2 миллиона пойдут на благотворительность, а оставшиеся 10 миллионов достанутся лично Джуффре.
По словам источников, королева Елизавета и принц Чарльз оказали существенное давление на принца Эндрю, настаивая на том, чтобы он урегулировал дело.
Как сообщают источники, несмотря на соглашение, принц Эндрю по-прежнему отстаивает свою невиновность и "верит, что сможет найти способ вернуться в общественную жизнь".
Джуффре - одна из самых известных женщин, обвинивших финансиста Джеффри Эпстина, которого привлекли к уголовной ответственности за торговлю несовершеннолетними. Она утверждает, что в круг Эпстина входил второй сын Елизаветы II британский принц Эндрю, который изнасиловал ее в Лондоне
, когда ей было 17 лет. Принц Эндрю отрицает связь с Джуффре.
В январе на фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса Букингемский дворец сообщил, что принц Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей, не сможет больше использовать титул "Его королевское высочество", а в суде будет защищать себя как частное лицо.
Заявление последовало на фоне отказа американского суда удовлетворить просьбу принца отклонить иск к нему от Джуффре. Принц Эндрю отрицает связь с Джуффре и требовал, чтобы его дело рассматривал суд присяжных.