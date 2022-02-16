https://ria.ru/20220216/kommunalschiki-1773182201.html

Службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 16.02.2022

Службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий, сообщается в среду в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:44

2022-02-16T17:44

2022-02-16T17:44

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

мосводосток

петр бирюков

евгений тишковец

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий, сообщается в среду в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что циклон "Иления" принесёт в Москву в четверг вечером ненастье, ожидается штормовой ветер, падение давления, за сутки выпадет около 1/5 месячной нормы осадков, но при этом будет тепло как в конце марта.Отмечается, что под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. Бригады ГУП "Мосводосток" заранее проверяют системы водоотведения, очищают водоприемные решетки и ливнестоки."Просим горожан при ухудшении погодных условий воздержаться от пребывания на улице, а если это необходимо, быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителей - строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20220216/pogoda-1773149596.html

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москва, мосводосток, петр бирюков, евгений тишковец