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Службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды
Службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 16.02.2022
Службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий, сообщается в среду в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:44
2022-02-16T17:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосводосток
петр бирюков
евгений тишковец
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий, сообщается в среду в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что циклон "Иления" принесёт в Москву в четверг вечером ненастье, ожидается штормовой ветер, падение давления, за сутки выпадет около 1/5 месячной нормы осадков, но при этом будет тепло как в конце марта.Отмечается, что под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. Бригады ГУП "Мосводосток" заранее проверяют системы водоотведения, очищают водоприемные решетки и ливнестоки."Просим горожан при ухудшении погодных условий воздержаться от пребывания на улице, а если это необходимо, быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителей - строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию", - дополняется в сообщении.
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москва, мосводосток, петр бирюков, евгений тишковец
17:44 16.02.2022
 

Службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГородские улицы во время непогоды
Городские улицы во время непогоды - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Городские улицы во время непогоды
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий, сообщается в среду в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что циклон "Иления" принесёт в Москву в четверг вечером ненастье, ожидается штормовой ветер, падение давления, за сутки выпадет около 1/5 месячной нормы осадков, но при этом будет тепло как в конце марта.
"По прогнозам синоптиков, 17 и 18 февраля в столице ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду и осадки в виде дождя и мокрого снега. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. Бригады ГУП "Мосводосток" заранее проверяют системы водоотведения, очищают водоприемные решетки и ливнестоки.
"Просим горожан при ухудшении погодных условий воздержаться от пребывания на улице, а если это необходимо, быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителей - строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию", - дополняется в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосводостокПетр БирюковЕвгений Тишковец
 
 
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