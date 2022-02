https://ria.ru/20220216/khakery-1773097468.html

Четверо предполагаемых хакеров из Infraud заключили сделку со следствием

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Один из предполагаемых лидеров хакерской группировки The Infraud Organization Андрей Новак полностью признал вину и сотрудничает со следствием, как и трое рядовых членов этой структуры, следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.Согласно материалам, Тверской суд Москвы еще 21 января заключил Новака под стражу до 18 марта по "хакерской" статье УК РФ – "неправомерный оборот средств платежей организованной группой".СМИ называют его одним из лидеров крупной хакерской группировки The Infraud Organization, однако официально российские правоохранительные органы эту тему не комментируют. В судебных материалах, с которыми ознакомилось агентство, название The Infraud Organization не упоминается."Новак самостоятельно явился в следственный отдел по Тверскому району с явкой с повинной, сообщил о совершенных преступлениях, чем активно способствовал расследованию, добровольно выдал органам следствия все требуемые документы, предоставил пароли от своих технических средств", - следует из апелляционной жалобы защиты на арест Новака.Согласно материалу, Новак также "дал изобличающие показания на лиц, осуществляющих преступную деятельность, передал органам следствия доступы к его криптовалютным активам".Защита заверяет, что Новак "не намерен скрываться и готов к полному сотрудничеству со следствием", в связи с чем просит выпустить его из СИЗО под более мягкую меру пресечения.В материалах также имеется информация о том, что в рамках дела были заключены еще три досудебных соглашения о сотрудничестве со следствием с другими фигурантами: Кириллом Самокутяевым, Константином и Марком Бергманами, которые также дали показания на "остальных участников".Новаку максимально грозит лишение свободы на срок до семи лет. Трое других фигурантов обвиняются по менее тяжкой статье - "Неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший ущерб или из корыстной заинтересованности", максимальная санкция по которой - четыре года в колонии. Досудебные соглашения могут облегчить их наказания.Минюст США называет The Infraud Organization одной из крупнейших хакерских группировок, причастных к IT-преступлениям в Соединенных Штатах. По данным ведомства, группировка ущерб от ее деятельности составил как минимум 530 миллионов долларов.В феврале 2018 году Минюст США предъявил заочные обвинения 36 предполагаемых хакерам из Infraud, включая вероятного главаря - украинца Святослава Бондаренко, известного как Obnon и Rector.Среди других 35 обвиняемых значится и россиянин Андрей Сергеевич Новак (инициалы сходятся с материалами из суда), известный по никам Unicc и Faaxxx, а также другие люди из разных частей мира, от Франции и США до Египта и Пакистана.В России официально о задержании членов этой группировки ничего не сообщалось. В минувшем январе вслед за отдельными Telegram-каналами о задержании ряда хакеров в Москве написали некоторые СМИ со ссылкой на источники. Суды и правоохранительные органы эти данные никак не комментировали.

