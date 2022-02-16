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Парламент Франции одобрил возвращение 15 картин наследникам еврейских семей
Парламент Франции одобрил возвращение 15 картин наследникам еврейских семей - РИА Новости, 16.02.2022
Парламент Франции одобрил возвращение 15 картин наследникам еврейских семей
Французский парламент единогласно одобрил законопроект, предусматривающий возвращение наследникам еврейских семей 15 произведений искусства, отобранных... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T11:50
2022-02-16T11:50
2022-02-16T11:50
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ПАРИЖ, 16 фев — РИА Новости. Французский парламент единогласно одобрил законопроект, предусматривающий возвращение наследникам еврейских семей 15 произведений искусства, отобранных нацистами в годы Второй мировой войны, сообщает France24. Среди работ, перечисленных в законопроекте, полотно "Розовый сад под деревьями" Густава Климта, а также "Портрет отца" Марка Шагала .Теперь для того, чтобы законопроект вступил в силу, необходима лишь подпись президента Эммануэля Макрона.Как отмечает агентство, некоторые европейские соседи уже давно обвиняют Францию в отсутствии мер по возвращению произведений искусств, похищенных в годы Второй мировой войны и хранящихся в государственных музеях и галереях.По данным министерства культуры, во Франции в годы войны нацисты присвоили около 100 тысяч произведений искусства, из них 60 тысяч были позже найдены в Германии и возвращены во Францию. Только 45 тысяч из них были в скором времени переданы владельцам.
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новости культуры, эммануэль макрон, германия, франция, марк шагал
Парламент Франции одобрил возвращение 15 картин наследникам еврейских семей
Парламент Франции одобрил возвращение еврейским семьям картин, отобранных нацистами
ПАРИЖ, 16 фев — РИА Новости.
Французский парламент единогласно одобрил законопроект, предусматривающий возвращение наследникам еврейских семей 15 произведений искусства, отобранных нацистами в годы Второй мировой войны, сообщает
France24.
Среди работ, перечисленных в законопроекте, полотно "Розовый сад под деревьями" Густава Климта, а также "Портрет отца" Марка Шагала .
"Это первый этап. Разграбленные произведения искусства и книги все еще хранятся в государственных коллекциях. Это предметы, которые не должны там быть, которые никогда не должны были там оказаться", — приводит агентство слова министра культуры Розлин Башло-Наркен.
Теперь для того, чтобы законопроект вступил в силу, необходима лишь подпись президента Эммануэля Макрона.
Как отмечает агентство, некоторые европейские соседи уже давно обвиняют Францию в отсутствии мер по возвращению произведений искусств, похищенных в годы Второй мировой войны и хранящихся в государственных музеях и галереях.
По данным министерства культуры, во Франции в годы войны нацисты присвоили около 100 тысяч произведений искусства, из них 60 тысяч были позже найдены в Германии и возвращены во Францию. Только 45 тысяч из них были в скором времени переданы владельцам.