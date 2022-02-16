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Бастрыкин поручил установить причастных к избиению двух женщин на Урале
Бастрыкин поручил установить причастных к избиению двух женщин на Урале - РИА Новости, 16.02.2022
Бастрыкин поручил установить причастных к избиению двух женщин на Урале
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к избиению двух женщин в Екатеринбурге и ходатайствовать об их... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T13:22
2022-02-16T13:22
происшествия
здоровье - общество
россия
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к избиению двух женщин в Екатеринбурге и ходатайствовать об их аресте, сообщается на сайте СК РФ.Ранее местные СМИ написали, что несколько молодых людей начали приставать в автобусе к жительнице уральской столицы, а затем, выйдя на остановке, напали на девушку и ее мать. В пресс-службе городского УМВД РИА Новости сообщили, что возбуждено дело о причинении средней тяжести вреда здоровью, задержан 17-летний подозреваемый."Председатель Следственного комитета России поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области Надбитову незамедлительно возбудить уголовное дело по факту избиения двух женщин, установить лиц, причастных к совершению преступления, и ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Как ранее написал на своей странице в Instagram глава региона Евгений Куйвашев, пострадавшей оказалась известный педагог Надежда Глазова, ей требуется операция из-за перелома, у ее дочери - сотрясение мозга. По словам губернатора, подростки "давно кошмарят весь район" и уже попадали в поле зрения правоохранителей за кражи.
https://ria.ru/20220120/ubiystvo-1768618399.html
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происшествия, здоровье - общество, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
13:22 16.02.2022
 
Бастрыкин поручил установить причастных к избиению двух женщин на Урале

Глава СК Бастрыкин поручил установить всех причастных к избиению двух женщин на Урале

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к избиению двух женщин в Екатеринбурге и ходатайствовать об их аресте, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее местные СМИ написали, что несколько молодых людей начали приставать в автобусе к жительнице уральской столицы, а затем, выйдя на остановке, напали на девушку и ее мать. В пресс-службе городского УМВД РИА Новости сообщили, что возбуждено дело о причинении средней тяжести вреда здоровью, задержан 17-летний подозреваемый.
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"Председатель Следственного комитета России поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области Надбитову незамедлительно возбудить уголовное дело по факту избиения двух женщин, установить лиц, причастных к совершению преступления, и ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Как ранее написал на своей странице в Instagram глава региона Евгений Куйвашев, пострадавшей оказалась известный педагог Надежда Глазова, ей требуется операция из-за перелома, у ее дочери - сотрясение мозга. По словам губернатора, подростки "давно кошмарят весь район" и уже попадали в поле зрения правоохранителей за кражи.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
 
 
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