https://ria.ru/20220216/izbienie-1773103844.html

Бастрыкин поручил установить причастных к избиению двух женщин на Урале

Бастрыкин поручил установить причастных к избиению двух женщин на Урале - РИА Новости, 16.02.2022

Бастрыкин поручил установить причастных к избиению двух женщин на Урале

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к избиению двух женщин в Екатеринбурге и ходатайствовать об их... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T13:22

2022-02-16T13:22

2022-02-16T13:22

происшествия

здоровье - общество

россия

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852750_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a79bed9934724a79b2ec622d09a7faf3.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к избиению двух женщин в Екатеринбурге и ходатайствовать об их аресте, сообщается на сайте СК РФ.Ранее местные СМИ написали, что несколько молодых людей начали приставать в автобусе к жительнице уральской столицы, а затем, выйдя на остановке, напали на девушку и ее мать. В пресс-службе городского УМВД РИА Новости сообщили, что возбуждено дело о причинении средней тяжести вреда здоровью, задержан 17-летний подозреваемый."Председатель Следственного комитета России поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области Надбитову незамедлительно возбудить уголовное дело по факту избиения двух женщин, установить лиц, причастных к совершению преступления, и ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Как ранее написал на своей странице в Instagram глава региона Евгений Куйвашев, пострадавшей оказалась известный педагог Надежда Глазова, ей требуется операция из-за перелома, у ее дочери - сотрясение мозга. По словам губернатора, подростки "давно кошмарят весь район" и уже попадали в поле зрения правоохранителей за кражи.

https://ria.ru/20220120/ubiystvo-1768618399.html

https://ria.ru/20211024/izbienie-1756049593.html

россия

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин