https://ria.ru/20220216/izbienie-1773057737.html

В Екатеринбурге завели дело после избиения подростком двух женщин

В Екатеринбурге завели дело после избиения подростком двух женщин - РИА Новости, 16.02.2022

В Екатеринбурге завели дело после избиения подростком двух женщин

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после избиения подростком двух женщин в Екатеринбурге, молодой человек задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T10:38

2022-02-16T10:38

2022-02-16T10:38

происшествия

евгений куйвашев

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после избиения подростком двух женщин в Екатеринбурге, молодой человек задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.Ранее местные СМИ написали, что несколько молодых людей начали приставать в автобусе к жительнице уральской столицы. На одной из остановок после выхода из общественного транспорта дебоширы напали на девушку и ее мать, обе получили травмы."В отношении лица, причинившего телесные повреждения заявительнице, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 112 УК РФ (Причинение средней тяжести вреда здоровью)", - сказал собеседник агентства.По его словам, в настоящее время задержан 17-летний подозреваемый.Как написал на своей странице в Instagram глава региона Евгений Куйвашев, пострадавшей оказалась известный педагог Надежда Глазова, ей требуется операция из-за перелома, у ее дочери - сотрясение мозга. По словам губернатора, подростки "давно кошмарят весь район" и уже попадали в поле зрения правоохранителей за кражи.

https://ria.ru/20190918/1558781116.html

https://ria.ru/20211108/podrostki-1758036404.html

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происшествия, евгений куйвашев, россия