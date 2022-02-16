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В Екатеринбурге завели дело после избиения подростком двух женщин
В Екатеринбурге завели дело после избиения подростком двух женщин - РИА Новости, 16.02.2022
В Екатеринбурге завели дело после избиения подростком двух женщин
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после избиения подростком двух женщин в Екатеринбурге, молодой человек задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T10:38
2022-02-16T10:38
происшествия
евгений куйвашев
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после избиения подростком двух женщин в Екатеринбурге, молодой человек задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.Ранее местные СМИ написали, что несколько молодых людей начали приставать в автобусе к жительнице уральской столицы. На одной из остановок после выхода из общественного транспорта дебоширы напали на девушку и ее мать, обе получили травмы."В отношении лица, причинившего телесные повреждения заявительнице, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 112 УК РФ (Причинение средней тяжести вреда здоровью)", - сказал собеседник агентства.По его словам, в настоящее время задержан 17-летний подозреваемый.Как написал на своей странице в Instagram глава региона Евгений Куйвашев, пострадавшей оказалась известный педагог Надежда Глазова, ей требуется операция из-за перелома, у ее дочери - сотрясение мозга. По словам губернатора, подростки "давно кошмарят весь район" и уже попадали в поле зрения правоохранителей за кражи.
https://ria.ru/20190918/1558781116.html
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происшествия, евгений куйвашев, россия
10:38 16.02.2022
 
В Екатеринбурге завели дело после избиения подростком двух женщин

В Екатеринбурге завели дело после избиения подростком женщин из-за конфликта в автобусе

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после избиения подростком двух женщин в Екатеринбурге, молодой человек задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.
Ранее местные СМИ написали, что несколько молодых людей начали приставать в автобусе к жительнице уральской столицы. На одной из остановок после выхода из общественного транспорта дебоширы напали на девушку и ее мать, обе получили травмы.
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"В отношении лица, причинившего телесные повреждения заявительнице, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 112 УК РФ (Причинение средней тяжести вреда здоровью)", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время задержан 17-летний подозреваемый.
Как написал на своей странице в Instagram глава региона Евгений Куйвашев, пострадавшей оказалась известный педагог Надежда Глазова, ей требуется операция из-за перелома, у ее дочери - сотрясение мозга. По словам губернатора, подростки "давно кошмарят весь район" и уже попадали в поле зрения правоохранителей за кражи.
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