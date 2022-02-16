https://ria.ru/20220216/italiya-1773151436.html

Лавров встретится с главой МИД Италии

Лавров встретится с главой МИД Италии - РИА Новости, 16.02.2022

Лавров встретится с главой МИД Италии

Министры иностранных дел РФ и Италии Сергей Лавров и Луиджи Ди Майо обсудят 17 февраля в Москве Украину, ситуацию в отношениях Москвы с Евросоюзом и НАТО,... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:13

2022-02-16T16:13

2022-02-16T16:21

сергей лавров

луиджи ди майо

мария захарова

политика

италия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Италии Сергей Лавров и Луиджи Ди Майо обсудят 17 февраля в Москве Украину, ситуацию в отношениях Москвы с Евросоюзом и НАТО, сообщил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Завтра, 17 февраля, в Москве пройдут переговоры главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо", - сказала она в ходе брифинга.По ее словам, министры обменяются мнениями по обстановке в Евроатлантике в свете инициатив РФ по безопасности, ситуацию на Украине, отношения РФ с ЕС и НАТО. Она также добавила, что стороны обсудят перспективы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурной сферах.

https://ria.ru/20220216/sanktsii-1773028275.html

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сергей лавров, луиджи ди майо, мария захарова, политика, италия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)