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Лавров встретится с главой МИД Италии
Лавров встретится с главой МИД Италии - РИА Новости, 16.02.2022
Лавров встретится с главой МИД Италии
Министры иностранных дел РФ и Италии Сергей Лавров и Луиджи Ди Майо обсудят 17 февраля в Москве Украину, ситуацию в отношениях Москвы с Евросоюзом и НАТО,... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:13
2022-02-16T16:21
сергей лавров
луиджи ди майо
мария захарова
политика
италия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Италии Сергей Лавров и Луиджи Ди Майо обсудят 17 февраля в Москве Украину, ситуацию в отношениях Москвы с Евросоюзом и НАТО, сообщил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Завтра, 17 февраля, в Москве пройдут переговоры главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо", - сказала она в ходе брифинга.По ее словам, министры обменяются мнениями по обстановке в Евроатлантике в свете инициатив РФ по безопасности, ситуацию на Украине, отношения РФ с ЕС и НАТО. Она также добавила, что стороны обсудят перспективы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурной сферах.
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сергей лавров, луиджи ди майо, мария захарова, политика, италия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:13 16.02.2022 (обновлено: 16:21 16.02.2022)
 
Лавров встретится с главой МИД Италии

Глава МИД России Лавров встретится с итальянским коллегой Ди Майо 17 февраля

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Италии Луиджи Ди Майо во время пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Италии Луиджи Ди Майо во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Италии Луиджи Ди Майо во время пресс-конференции. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Италии Сергей Лавров и Луиджи Ди Майо обсудят 17 февраля в Москве Украину, ситуацию в отношениях Москвы с Евросоюзом и НАТО, сообщил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Завтра, 17 февраля, в Москве пройдут переговоры главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо", - сказала она в ходе брифинга.
По ее словам, министры обменяются мнениями по обстановке в Евроатлантике в свете инициатив РФ по безопасности, ситуацию на Украине, отношения РФ с ЕС и НАТО. Она также добавила, что стороны обсудят перспективы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурной сферах.
Посол России в Италии Сергей Разов - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
03:11
Посол в Италии заявил, что санкции против России вводятся беспредметно
 
Сергей ЛавровЛуиджи Ди МайоМария ЗахароваПолитикаИталияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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