11:28 16.02.2022 (обновлено: 11:41 16.02.2022)
В Минске рассказали, кто нагнетает истерию вокруг Украины
Глава МИД Белоруссии Макей: истерия вокруг Украины нагнетается из-за океана
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что ни Москве, ни Минску, ни Киеву не выгодны военные действия в регионе, истерия нагнетается из-за океана.
Он предположил, что, "возможно, это выгодно тому, кто страшно далеко отсюда". В этой связи министр отметил, что, возможно, отсюда и возникает нагнетание ситуации, которое идет со стороны Запада, из-за океана.
Макей заверил, что в регионе не хотят ни холодной, ни горячей, ни санкционной войны, "здесь это никому не выгодно". Он добавил, что руководство Белоруссии неоднократно отмечало, что Минск против действий, которые бы приводили к напряжению в отношениях с соседними странами. "Мы не хотим воевать, а хотим торговать со всеми", - подчеркнул министр.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.