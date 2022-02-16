Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220216/isteriya-1773072318.html
В Минске рассказали, кто нагнетает истерию вокруг Украины
В Минске рассказали, кто нагнетает истерию вокруг Украины - РИА Новости, 16.02.2022
В Минске рассказали, кто нагнетает истерию вокруг Украины
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что ни Москве, ни Минску, ни Киеву не выгодны военные действия в регионе, истерия нагнетается из-за океана. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T11:28
2022-02-16T11:41
в мире
владимир макей
белоруссия
украина
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758435965_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_96607759ed3d1dc8656bd3ba30df9fe2.jpg
МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что ни Москве, ни Минску, ни Киеву не выгодны военные действия в регионе, истерия нагнетается из-за океана."Не думаю, что любые действия, которые привели бы к горячей фазе войны, кому–то выгодны. Убежден, что ни Москве, ни Минску, ни Киеву это не выгодно", - сказал Макей на пресс-конференции в Минске.Он предположил, что, "возможно, это выгодно тому, кто страшно далеко отсюда". В этой связи министр отметил, что, возможно, отсюда и возникает нагнетание ситуации, которое идет со стороны Запада, из-за океана.Макей заверил, что в регионе не хотят ни холодной, ни горячей, ни санкционной войны, "здесь это никому не выгодно". Он добавил, что руководство Белоруссии неоднократно отмечало, что Минск против действий, которые бы приводили к напряжению в отношениях с соседними странами. "Мы не хотим воевать, а хотим торговать со всеми", - подчеркнул министр.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773006544.html
белоруссия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758435965_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_cd445dee55dbf6117a512f845065a991.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир макей , белоруссия, украина, ситуация в днр и лнр, россия
11:28 16.02.2022 (обновлено: 11:41 16.02.2022)
 
В Минске рассказали, кто нагнетает истерию вокруг Украины

Глава МИД Белоруссии Макей: истерия вокруг Украины нагнетается из-за океана

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что ни Москве, ни Минску, ни Киеву не выгодны военные действия в регионе, истерия нагнетается из-за океана.
"Не думаю, что любые действия, которые привели бы к горячей фазе войны, кому–то выгодны. Убежден, что ни Москве, ни Минску, ни Киеву это не выгодно", - сказал Макей на пресс-конференции в Минске.
Он предположил, что, "возможно, это выгодно тому, кто страшно далеко отсюда". В этой связи министр отметил, что, возможно, отсюда и возникает нагнетание ситуации, которое идет со стороны Запада, из-за океана.
Макей заверил, что в регионе не хотят ни холодной, ни горячей, ни санкционной войны, "здесь это никому не выгодно". Он добавил, что руководство Белоруссии неоднократно отмечало, что Минск против действий, которые бы приводили к напряжению в отношениях с соседними странами. "Мы не хотим воевать, а хотим торговать со всеми", - подчеркнул министр.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
08:00
Все пойдет по плану. Путин и Шольц поспорили о войне
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
 
В миреВладимир МакейБелоруссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала