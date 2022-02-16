https://ria.ru/20220216/hollywood-1773111771.html

Голливудского актера приговорили к сроку в 20 лет

Голливудского актера приговорили к сроку в 20 лет - РИА Новости, 16.02.2022

Голливудского актера приговорили к сроку в 20 лет

Американский актер Закари Хорвиц (снимался под псевдонимом Зак Эйвери) был приговорен судом к тюремному сроку в 20 лет. Об этом сообщает New York Post. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:27

2022-02-16T16:27

2022-02-16T16:27

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Американский актер Закари Хорвиц (снимался под псевдонимом Зак Эйвери) был приговорен судом к тюремному сроку в 20 лет. Об этом сообщает New York Post. Он также должен выплатить 230 миллионов долларов в качестве компенсации более чем 250 жертвам махинации. Хорвиц построил огромную финансовую пирамиду и выманил у своих жертв 650 миллионов долларов. Деньги артист тратил на роскошную жизнь — яхты, машины, частные рейсы. 700 тысяч долларов он заплатил звездному дизайнеру за переделку своего дома. Аферист полагался на личные связи и "сарафанное радио", чтобы заманивать своих жертв. Он говорил им, будто бы у него есть опыт в индустрии распространения медиаконтента."Хорвиц показывал инвесторам подделанные документы, якобы подтверждающие его сделки с HBO и Netflix, среди них многочисленные фейковые соглашения о распространении фильмов", — говорится в заявлении о возбуждении уголовного дела. Его схема просуществовала семь лет. Средства новых жертв Хорвиц использовал для погашения долгов перед старыми. К тому времени, когда пирамида рухнула, пропало более 230 миллионов долларов, пишет Rfi. Хорвица можно увидеть в таких фильмах, как "Хребет дьявола", "Нуреев. Белый ворон", "Разлом времени".

https://ria.ru/20220214/netflix-1772707941.html

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новости культуры, кино и сериалы, голливуд