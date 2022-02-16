https://ria.ru/20220216/germaniya-1773155092.html

Министры иностранных дел G7 проведут встречу по Украине 19 февраля

Министры иностранных дел G7 проведут встречу по Украине 19 февраля - РИА Новости, 16.02.2022

Министры иностранных дел G7 проведут встречу по Украине 19 февраля

Встреча министров иностранных дел Большой семерки по Украине запланирована на 19 февраля и пройдет на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:24

2022-02-16T16:24

2022-02-16T16:24

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БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Встреча министров иностранных дел Большой семерки по Украине запланирована на 19 февраля и пройдет на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.Ранее агентство Киодо со ссылкой на источники информировало, что проведение экстренной встречи глав дипломатических ведомств стран-членов "группы семи" по Украине согласовывается на февраль в Германии."Предполагается, что министр иностранных дел (ФРГ Анналена Бербок – ред.) проведет на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречу глав МИД ФРГ Большой семерки. Там будет продолжено обсуждение кризиса, который возник из-за скопления российских войск вблизи Украины", - заявил Бургер на брифинге.На уточняющий вопрос, когда состоится встреча, представитель МИД ФРГ отметил, что она запланирована на субботу, 19 февраля. По его словам, у Бербок состоятся и другие встречи, в частности, в формате четверки "Германия, США, Великобритания, Франция", встречи с генсеком ООН, министром обороны Израиля, министрами иностранных дел Турции и Ирана.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины. При этом Песков, отвечая на вопрос журналистов про заявления НАТО об отсутствии признаков деэскалации на границе с Украиной, отметил, что у НАТО имеются проблемы в системе оценки ситуации.

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772606374.html

https://ria.ru/20220216/germaniya-1773138711.html

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в мире, игорь конашенков, сергей лавров, анналена бербок, израиль, иран, россия, мид германии, оон, нато, мюнхенская конференция по безопасности