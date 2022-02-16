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"Газпром" вновь не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" вновь не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 16.02.2022
"Газпром" вновь не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал–Европа" для транзита газа через Польшу в четверг, свидетельствуют данные платформы GSA Platform. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T19:31
2022-02-16T19:31
северный поток
оператор гтс украины
газпром
украина
белоруссия
россия
экономика
ямал-европа (газопровод)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. "Газпром" вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал–Европа" для транзита газа через Польшу в четверг, свидетельствуют данные платформы GSA Platform.Мощности магистрали пока остаются невостребованными "Газпромом" и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. При этом газопровод продолжает работать в режиме реверса — физический поток газа идёт со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.Хотя "Газпром" в январе не стал бронировать эту магистраль на месяц вперёд, как делал ранее, он все равно может воспользоваться ей в феврале, выкупая нужные транзитные объёмы на суточных аукционах в зависимости от спроса. Этой схемой он пользовался в декабре. Тогда поставки российского газа по магистрали снизились, а с 21 декабря она перешла на реверс. На январь "Газпром" все же сделал бронь, но поставок из России так и не было.Газопровод "Ямал-Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, является одним из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырёх стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.Что касается украинского маршрута, то заявки на транзит в четверг пока выше аналогичного показателя на среду и составляют 84,9 миллиона кубов против 51,6 миллиона, свидетельствует информация на сайте "Оператора ГТС Украины". Однако эти данные неокончательные и еще могут измениться.Транзит российского газа через украинскую территорию резко упал в январе, в среднем он был почти вдвое меньше, чем предусмотренные контрактом 109 миллионов кубометров в сутки. При этом с конца января "Газпром" несколько увеличил прокачку, но с середины прошлой недели украинский транзит вновь скатился до среднего январского уровня и только слегка вырос в понедельник.
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северный поток, оператор гтс украины, газпром, украина, белоруссия, россия, экономика, ямал-европа (газопровод), природный газ, в мире, германия, польша
19:31 16.02.2022
 
"Газпром" вновь не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа" для транзита через Польшу

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция. Архивное фото
Газокомпрессорная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Иван Руднев
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Газокомпрессорная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. "Газпром" вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал–Европа" для транзита газа через Польшу в четверг, свидетельствуют данные платформы GSA Platform.
Мощности магистрали пока остаются невостребованными "Газпромом" и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. При этом газопровод продолжает работать в режиме реверса — физический поток газа идёт со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.
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Хотя "Газпром" в январе не стал бронировать эту магистраль на месяц вперёд, как делал ранее, он все равно может воспользоваться ей в феврале, выкупая нужные транзитные объёмы на суточных аукционах в зависимости от спроса. Этой схемой он пользовался в декабре. Тогда поставки российского газа по магистрали снизились, а с 21 декабря она перешла на реверс. На январь "Газпром" все же сделал бронь, но поставок из России так и не было.
Газопровод "Ямал-Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, является одним из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырёх стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.
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Что касается украинского маршрута, то заявки на транзит в четверг пока выше аналогичного показателя на среду и составляют 84,9 миллиона кубов против 51,6 миллиона, свидетельствует информация на сайте "Оператора ГТС Украины". Однако эти данные неокончательные и еще могут измениться.
Транзит российского газа через украинскую территорию резко упал в январе, в среднем он был почти вдвое меньше, чем предусмотренные контрактом 109 миллионов кубометров в сутки. При этом с конца января "Газпром" несколько увеличил прокачку, но с середины прошлой недели украинский транзит вновь скатился до среднего январского уровня и только слегка вырос в понедельник.
Газопровод Ямал — ЕвропаГазопровод Ямал — Европа
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Северный потокОператор ГТС УкраиныГазпромУкраинаБелоруссияРоссияЭкономикаЯмал-Европа (газопровод)Природный газВ миреГерманияПольша
 
 
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