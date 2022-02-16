Заявка на транзит российского газа через Украину снизилась
Заявка на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему снизилась
Газодобывающее предприятие
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в среду вновь снижен, поставок по газопроводу "Ямал-Европа" из России нет, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform.
Так, текущая заявка на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 16 февраля составляет 51,59 миллиона кубометров. Это на 26% ниже заявки на 15 февраля, когда транзит газа РФ через ГТС Украины немного подрос после проседания с середины прошлой недели.
Однако показатель более чем вдвое меньше контрактных обязательств "Газпрома" на 2022 год и соответствует среднему уровню января, в котором поставки российского газа через Украину резко упали.
Что касается газопровода "Ямал-Европа", который наряду с "Северным потоком" и ГТС Украины является одним из основных маршрутов поставок газа "Газпрома" в Европу, мощности магистрали остаются невостребованными и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. Газопровод продолжает работать в реверсном режиме, и физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.
"Газпром" в январе не стал бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" на месяц вперед, как делал в прошлом году. Однако компания может использовать магистраль в феврале, выкупая ее мощности на суточных аукционах. Этой схемой "Газпром" уже пользовался в декабре. Тогда поставки российского газа по магистрали значительно снизились, а с 21 декабря трубопровод перешел на работу в режим реверса. И хотя на январь "Газпром" все же забронировал мощности газопровода, поставок из России не было.
"Газпром" ранее неоднократно говорил, что поставляет газ и делает выбор в пользу того или иного маршрута согласно заявкам потребителей и в полном соответствии с контрактными обязательствами.