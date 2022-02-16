https://ria.ru/20220216/garantii-1773020977.html
Матвиенко: Россия готова обсуждать предложения по гарантиям безопасности
Матвиенко: Россия готова обсуждать предложения по гарантиям безопасности - РИА Новости, 16.02.2022
Матвиенко: Россия готова обсуждать предложения по гарантиям безопасности
Российские инициативы по гарантиям безопасности - не ультиматум, Россия готова обсуждать предложения оппонентов и будет наращивать диалог, заявила председатель... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T00:17
2022-02-16T00:17
2022-02-16T00:58
россия
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:6:2708:1529_1920x0_80_0_0_91f1a2396122e6e56849aa908bd199f2.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские инициативы по гарантиям безопасности - не ультиматум, Россия готова обсуждать предложения оппонентов и будет наращивать диалог, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Как отметила спикер Совфеда, российские инициативы в сфере стратегической безопасности – вовсе не ультиматум, за которым стоит стремление получить односторонние преимущества. "Мы за создание коллективной системы безопасности для всей Европы, для мира в целом. Потому что безопасность едина и неделима", - сказала Матвиенко.Вместе с тем она подчеркнула, что Россия не может вести диалог до бесконечности. "Исходное условие остается неизменным – гарантированное обеспечение безопасности страны. Пусть никто не надеется, что Россия пойдет в этом на односторонние уступки", - заявила спикер СФ.Выразив надежду, что человечеству не придется платить за заблуждения Запада дорогой ценой, Матвиенко напомнила, что у международного сообщества накоплен немалый опыт преодоления глобальных кризисных ситуаций, "не доводя дело до войны"."Считаю, шансы на преодоление угрозы, нависшей над миром, имеются. Дело за настроем на компромисс, уважение и соблюдение норм международного права, понимание неприемлемости рисков, которые несет в себе практически любая война в современном мире. У нас именно такой настрой есть", - заключила спикер Совфеда.
https://ria.ru/20220215/ukraina-1773020366.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:0:2707:2030_1920x0_80_0_0_caae361ac3c4a4952616cdbfc5fd0cad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, украина
00:17 16.02.2022 (обновлено: 00:58 16.02.2022)
Матвиенко: Россия готова обсуждать предложения по гарантиям безопасности
Спикер Совфеда Матвиенко: Россия готова обсуждать предложения по гарантиям безопасности
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Российские инициативы по гарантиям безопасности - не ультиматум, Россия готова обсуждать предложения оппонентов и будет наращивать диалог, заявила
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Россия, несмотря на отказ Запада предоставить ей гарантии безопасности, продолжает держать дверь для переговоров открытой. Мы не требуем ничего неисполнимого. Готовы обсуждать предложения оппонентов, искать взаимоприемлемые решения. И диалог по гарантиям безопасности будем продолжать и наращивать", - сказала она "Парламентской газете".
Как отметила спикер Совфеда, российские инициативы в сфере стратегической безопасности – вовсе не ультиматум, за которым стоит стремление получить односторонние преимущества. "Мы за создание коллективной системы безопасности для всей Европы
, для мира в целом. Потому что безопасность едина и неделима", - сказала Матвиенко.
Вместе с тем она подчеркнула, что Россия
не может вести диалог до бесконечности. "Исходное условие остается неизменным – гарантированное обеспечение безопасности страны. Пусть никто не надеется, что Россия пойдет в этом на односторонние уступки", - заявила спикер СФ.
Выразив надежду, что человечеству не придется платить за заблуждения Запада дорогой ценой, Матвиенко напомнила, что у международного сообщества накоплен немалый опыт преодоления глобальных кризисных ситуаций, "не доводя дело до войны".
"Считаю, шансы на преодоление угрозы, нависшей над миром, имеются. Дело за настроем на компромисс, уважение и соблюдение норм международного права, понимание неприемлемости рисков, которые несет в себе практически любая война в современном мире. У нас именно такой настрой есть", - заключила спикер Совфеда.