https://ria.ru/20220216/garantii-1773020977.html

Матвиенко: Россия готова обсуждать предложения по гарантиям безопасности

Матвиенко: Россия готова обсуждать предложения по гарантиям безопасности - РИА Новости, 16.02.2022

Матвиенко: Россия готова обсуждать предложения по гарантиям безопасности

Российские инициативы по гарантиям безопасности - не ультиматум, Россия готова обсуждать предложения оппонентов и будет наращивать диалог, заявила председатель... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T00:17

2022-02-16T00:17

2022-02-16T00:58

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские инициативы по гарантиям безопасности - не ультиматум, Россия готова обсуждать предложения оппонентов и будет наращивать диалог, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Как отметила спикер Совфеда, российские инициативы в сфере стратегической безопасности – вовсе не ультиматум, за которым стоит стремление получить односторонние преимущества. "Мы за создание коллективной системы безопасности для всей Европы, для мира в целом. Потому что безопасность едина и неделима", - сказала Матвиенко.Вместе с тем она подчеркнула, что Россия не может вести диалог до бесконечности. "Исходное условие остается неизменным – гарантированное обеспечение безопасности страны. Пусть никто не надеется, что Россия пойдет в этом на односторонние уступки", - заявила спикер СФ.Выразив надежду, что человечеству не придется платить за заблуждения Запада дорогой ценой, Матвиенко напомнила, что у международного сообщества накоплен немалый опыт преодоления глобальных кризисных ситуаций, "не доводя дело до войны"."Считаю, шансы на преодоление угрозы, нависшей над миром, имеются. Дело за настроем на компромисс, уважение и соблюдение норм международного права, понимание неприемлемости рисков, которые несет в себе практически любая война в современном мире. У нас именно такой настрой есть", - заключила спикер Совфеда.

https://ria.ru/20220215/ukraina-1773020366.html

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россия, в мире, украина