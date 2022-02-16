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Китайский фонд развития интернета запустил социальную рекламу
Китайский фонд развития интернета запустил социальную рекламу - РИА Новости, 16.02.2022
Китайский фонд развития интернета запустил социальную рекламу
В целях распространения опыта КНР в области развития интернета Китайский фонд развития интернета запустил серию социальных рекламных роликов. Серия "Интернет в... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T11:21
2022-02-16T11:21
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ПЕКИН, 16 фев - Китайский фонд развития интернета. В целях распространения опыта КНР в области развития интернета Китайский фонд развития интернета запустил серию социальных рекламных роликов. Серия "Интернет в Китае" посвящена изменениям, произошедшим в КНР после появления здесь интернета 27 лет назад.Один из сюжетов, получивший название "Отправление", посвящен преимуществам онлайн-сервисов заказа такси. "Каждый день, отправляясь в поездку, мы открываем новые пути, новые отношения и новую жизнь" - таков посыл ролика. В Китае онлайн-сервис заказа такси уже охватывает более 400 городов, с его помощью ежегодно совершаются более 4,31 миллиарда поездок.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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пресс-релизы
ПЕКИН, 16 фев - Китайский фонд развития интернета. В целях распространения опыта КНР в области развития интернета Китайский фонд развития интернета запустил серию социальных рекламных роликов. Серия "Интернет в Китае" посвящена изменениям, произошедшим в КНР после появления здесь интернета 27 лет назад.
Один из сюжетов, получивший название "Отправление", посвящен преимуществам онлайн-сервисов заказа такси. "Каждый день, отправляясь в поездку, мы открываем новые пути, новые отношения и новую жизнь" - таков посыл ролика. В Китае онлайн-сервис заказа такси уже охватывает более 400 городов, с его помощью ежегодно совершаются более 4,31 миллиарда поездок.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.