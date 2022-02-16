Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220216/finlyandiya-1773223762.html
Финляндия повысила уровень готовности армии из-за ситуации на Украине
Финляндия повысила уровень готовности армии из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 16.02.2022
Финляндия повысила уровень готовности армии из-за ситуации на Украине
Силы обороны Финляндии повысили уровень готовности в связи с ситуацией на Украине, говорится в сообщении военных. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T21:48
2022-02-16T21:48
в мире
илкка канерва
финляндия
балтийское море
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568321956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf8b3a8ab9bd5ccf2ac1be208e3a45a8.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 16 фев - РИА Новости. Силы обороны Финляндии повысили уровень готовности в связи с ситуацией на Украине, говорится в сообщении военных."Уровень готовности вооруженных сил был повышен до BRAVO (B). Система уровней готовности предназначена для защиты деятельности персонала Сил обороны и лиц, работающих на территории Сил обороны. Цель - обеспечить способность Сил обороны выполнять свою миссию при любых обстоятельствах", - говорится в сообщении.Шкала уровней готовности состоит из четырех пунктов от A до D, где A – самый низкий, а D – наивысший, сейчас уровень готовности равняется B.Данная шкала была введена в Финляндии в 2017 году и также она сопоставима с аналогичной шкалой НАТО, известной как alert states.Как пояснил финским СМИ председатель комитета по обороне парламента Финляндии Илкка Канерва, причиной повышения уровня готовности является напряженная ситуация на Украине. По словам министра обороны Финляндии Антти Кайкконена, эскалация ситуации на Украине может иметь последствия для Балтийского моря и Финляндии, сообщает газета Helsingin Sanomat.
https://ria.ru/20220216/gavrilov-1773219510.html
финляндия
балтийское море
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568321956_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55484167df5146011da493c518380f3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, илкка канерва, финляндия, балтийское море, украина
21:48 16.02.2022
 
Финляндия повысила уровень готовности армии из-за ситуации на Украине

Силы обороны Финляндии повысили уровень готовности из-за ситуации на Украине

© Фото : U.S. Army photo / Sgt. LaShic PattersonВоеннослужащие армии Финляндии
Военнослужащие армии Финляндии - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© Фото : U.S. Army photo / Sgt. LaShic Patterson
Военнослужащие армии Финляндии
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 16 фев - РИА Новости. Силы обороны Финляндии повысили уровень готовности в связи с ситуацией на Украине, говорится в сообщении военных.
"Уровень готовности вооруженных сил был повышен до BRAVO (B). Система уровней готовности предназначена для защиты деятельности персонала Сил обороны и лиц, работающих на территории Сил обороны. Цель - обеспечить способность Сил обороны выполнять свою миссию при любых обстоятельствах", - говорится в сообщении.
Шкала уровней готовности состоит из четырех пунктов от A до D, где A – самый низкий, а D – наивысший, сейчас уровень готовности равняется B.
Данная шкала была введена в Финляндии в 2017 году и также она сопоставима с аналогичной шкалой НАТО, известной как alert states.
Как пояснил финским СМИ председатель комитета по обороне парламента Финляндии Илкка Канерва, причиной повышения уровня готовности является напряженная ситуация на Украине. По словам министра обороны Финляндии Антти Кайкконена, эскалация ситуации на Украине может иметь последствия для Балтийского моря и Финляндии, сообщает газета Helsingin Sanomat.
Вена, Австрия - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
Вчера, 21:10
Истерика на Западе развивается по прописанному сценарию, заявил Гаврилов
 
В миреИлкка КанерваФинляндияБалтийское мореУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала