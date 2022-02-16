https://ria.ru/20220216/finlyandiya-1773223762.html
Финляндия повысила уровень готовности армии из-за ситуации на Украине
Финляндия повысила уровень готовности армии из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 16.02.2022
Финляндия повысила уровень готовности армии из-за ситуации на Украине
Силы обороны Финляндии повысили уровень готовности в связи с ситуацией на Украине, говорится в сообщении военных. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T21:48
2022-02-16T21:48
2022-02-16T21:48
в мире
илкка канерва
финляндия
балтийское море
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 фев - РИА Новости. Силы обороны Финляндии повысили уровень готовности в связи с ситуацией на Украине, говорится в сообщении военных."Уровень готовности вооруженных сил был повышен до BRAVO (B). Система уровней готовности предназначена для защиты деятельности персонала Сил обороны и лиц, работающих на территории Сил обороны. Цель - обеспечить способность Сил обороны выполнять свою миссию при любых обстоятельствах", - говорится в сообщении.Шкала уровней готовности состоит из четырех пунктов от A до D, где A – самый низкий, а D – наивысший, сейчас уровень готовности равняется B.Данная шкала была введена в Финляндии в 2017 году и также она сопоставима с аналогичной шкалой НАТО, известной как alert states.Как пояснил финским СМИ председатель комитета по обороне парламента Финляндии Илкка Канерва, причиной повышения уровня готовности является напряженная ситуация на Украине. По словам министра обороны Финляндии Антти Кайкконена, эскалация ситуации на Украине может иметь последствия для Балтийского моря и Финляндии, сообщает газета Helsingin Sanomat.
https://ria.ru/20220216/gavrilov-1773219510.html
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в мире, илкка канерва, финляндия, балтийское море, украина
Финляндия повысила уровень готовности армии из-за ситуации на Украине
Силы обороны Финляндии повысили уровень готовности из-за ситуации на Украине