Путин отметил растущую роль фермеров в реализации потенциала АПК
Президент Путин отметил растущую роль фермеров в реализации потенциала отечественного АПК
Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил растущую роль фермеров в реализации потенциала отечественного АПК, обеспечении продовольственной безопасности и экспортных возможностей нашей страны. Об этом говорится в приветственной телеграмме участникам съезда ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов России.
"Приветствую вас по случаю открытия XXXIII съезда ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России... с каждым годом фермерство укрепляет свою роль в реализации значимого потенциала отечественного агропромышленного комплекса, насыщении внутреннего рынка качественной, экологически чистой продукцией, в обеспечении продовольственной безопасности и экспортных возможностей нашей страны, в развитии сельских территорий", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
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Путин выразил уверенность, что в ходе съезда будут рассмотрены насущные проблемы российского АПК, проанализированы перспективы отрасли и предложены конструктивные идеи, которые обязательно воплотятся в реальные дела и начинания.
"Хочу поблагодарить вас за плодотворный труд, инициативность и предприимчивость, за бережное, рачительное отношение к земле. Желаю вам здоровья, благополучия и успехов", - заключил президент.
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