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Путин отметил растущую роль фермеров в реализации потенциала АПК
Путин отметил растущую роль фермеров в реализации потенциала АПК - РИА Новости, 16.02.2022
Путин отметил растущую роль фермеров в реализации потенциала АПК
Президент России Владимир Путин отметил растущую роль фермеров в реализации потенциала отечественного АПК, обеспечении продовольственной безопасности и... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T11:54
2022-02-16T11:54
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил растущую роль фермеров в реализации потенциала отечественного АПК, обеспечении продовольственной безопасности и экспортных возможностей нашей страны. Об этом говорится в приветственной телеграмме участникам съезда ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов России."Приветствую вас по случаю открытия XXXIII съезда ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России... с каждым годом фермерство укрепляет свою роль в реализации значимого потенциала отечественного агропромышленного комплекса, насыщении внутреннего рынка качественной, экологически чистой продукцией, в обеспечении продовольственной безопасности и экспортных возможностей нашей страны, в развитии сельских территорий", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Путин выразил уверенность, что в ходе съезда будут рассмотрены насущные проблемы российского АПК, проанализированы перспективы отрасли и предложены конструктивные идеи, которые обязательно воплотятся в реальные дела и начинания."Хочу поблагодарить вас за плодотворный труд, инициативность и предприимчивость, за бережное, рачительное отношение к земле. Желаю вам здоровья, благополучия и успехов", - заключил президент.
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экономика, россия, владимир путин
11:54 16.02.2022
 
Путин отметил растущую роль фермеров в реализации потенциала АПК

Президент Путин отметил растущую роль фермеров в реализации потенциала отечественного АПК

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил растущую роль фермеров в реализации потенциала отечественного АПК, обеспечении продовольственной безопасности и экспортных возможностей нашей страны. Об этом говорится в приветственной телеграмме участникам съезда ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов России.
"Приветствую вас по случаю открытия XXXIII съезда ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России... с каждым годом фермерство укрепляет свою роль в реализации значимого потенциала отечественного агропромышленного комплекса, насыщении внутреннего рынка качественной, экологически чистой продукцией, в обеспечении продовольственной безопасности и экспортных возможностей нашей страны, в развитии сельских территорий", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
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Путин выразил уверенность, что в ходе съезда будут рассмотрены насущные проблемы российского АПК, проанализированы перспективы отрасли и предложены конструктивные идеи, которые обязательно воплотятся в реальные дела и начинания.
"Хочу поблагодарить вас за плодотворный труд, инициативность и предприимчивость, за бережное, рачительное отношение к земле. Желаю вам здоровья, благополучия и успехов", - заключил президент.
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