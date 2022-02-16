https://ria.ru/20220216/fermery-1773078486.html

Путин отметил растущую роль фермеров в реализации потенциала АПК

Путин отметил растущую роль фермеров в реализации потенциала АПК - РИА Новости, 16.02.2022

Путин отметил растущую роль фермеров в реализации потенциала АПК

Президент России Владимир Путин отметил растущую роль фермеров в реализации потенциала отечественного АПК, обеспечении продовольственной безопасности и... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T11:54

2022-02-16T11:54

2022-02-16T11:54

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил растущую роль фермеров в реализации потенциала отечественного АПК, обеспечении продовольственной безопасности и экспортных возможностей нашей страны. Об этом говорится в приветственной телеграмме участникам съезда ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов России."Приветствую вас по случаю открытия XXXIII съезда ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России... с каждым годом фермерство укрепляет свою роль в реализации значимого потенциала отечественного агропромышленного комплекса, насыщении внутреннего рынка качественной, экологически чистой продукцией, в обеспечении продовольственной безопасности и экспортных возможностей нашей страны, в развитии сельских территорий", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Путин выразил уверенность, что в ходе съезда будут рассмотрены насущные проблемы российского АПК, проанализированы перспективы отрасли и предложены конструктивные идеи, которые обязательно воплотятся в реальные дела и начинания."Хочу поблагодарить вас за плодотворный труд, инициативность и предприимчивость, за бережное, рачительное отношение к земле. Желаю вам здоровья, благополучия и успехов", - заключил президент.

https://ria.ru/20211202/gosduma-1761775869.html

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экономика, россия, владимир путин