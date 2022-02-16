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Путин отметил роль МЧС в эвакуации россиян из-за рубежа во время пандемии
Путин отметил роль МЧС в эвакуации россиян из-за рубежа во время пандемии - РИА Новости, 16.02.2022
Путин отметил роль МЧС в эвакуации россиян из-за рубежа во время пандемии
МЧС выполнило важную миссию по эвакуации россиян из-за рубежа в период закрытых границ во время пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T19:12
2022-02-16T19:12
здоровье - общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. МЧС выполнило важную миссию по эвакуации россиян из-за рубежа в период закрытых границ во время пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин."Важная миссия была выполнена вами и в эти сложные месяцы за рубежом, в период масштабного локдауна. После того, как были закрыты границы, самолёты МЧС помогли эвакуировать российских граждан, находившихся за границе в деловых поездках или на отдыхе", - сказал Путин на заседании коллегии МЧС России в режиме видеоконференции.Он добавил, что в наиболее пострадавшие от коронавирусной инфекции страны российской службой МЧС было доставлено более 1400 тонн медоборудования и лекарств, 120 тонн продовольствия и свыше 380 тысяч доз вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт".
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здоровье - общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы
19:12 16.02.2022
 
Путин отметил роль МЧС в эвакуации россиян из-за рубежа во время пандемии

Путин: МЧС выполнило важную миссию по эвакуации россиян из-за рубежа во время пандемии

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры, прибывшие из Нью-Йорка, выходят из зоны таможенного контроля
Пассажиры, прибывшие из Нью-Йорка, выходят из зоны таможенного контроля - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Пассажиры, прибывшие из Нью-Йорка, выходят из зоны таможенного контроля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. МЧС выполнило важную миссию по эвакуации россиян из-за рубежа в период закрытых границ во время пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Важная миссия была выполнена вами и в эти сложные месяцы за рубежом, в период масштабного локдауна. После того, как были закрыты границы, самолёты МЧС помогли эвакуировать российских граждан, находившихся за границе в деловых поездках или на отдыхе", - сказал Путин на заседании коллегии МЧС России в режиме видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
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Он добавил, что в наиболее пострадавшие от коронавирусной инфекции страны российской службой МЧС было доставлено более 1400 тонн медоборудования и лекарств, 120 тонн продовольствия и свыше 380 тысяч доз вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт".
 
Здоровье - ОбществоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Коронавирусы
 
 
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