https://ria.ru/20220216/evakuatsiya-1773202867.html

Путин отметил роль МЧС в эвакуации россиян из-за рубежа во время пандемии

Путин отметил роль МЧС в эвакуации россиян из-за рубежа во время пандемии - РИА Новости, 16.02.2022

Путин отметил роль МЧС в эвакуации россиян из-за рубежа во время пандемии

МЧС выполнило важную миссию по эвакуации россиян из-за рубежа в период закрытых границ во время пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T19:12

2022-02-16T19:12

2022-02-16T19:12

здоровье - общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. МЧС выполнило важную миссию по эвакуации россиян из-за рубежа в период закрытых границ во время пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин."Важная миссия была выполнена вами и в эти сложные месяцы за рубежом, в период масштабного локдауна. После того, как были закрыты границы, самолёты МЧС помогли эвакуировать российских граждан, находившихся за границе в деловых поездках или на отдыхе", - сказал Путин на заседании коллегии МЧС России в режиме видеоконференции.Он добавил, что в наиболее пострадавшие от коронавирусной инфекции страны российской службой МЧС было доставлено более 1400 тонн медоборудования и лекарств, 120 тонн продовольствия и свыше 380 тысяч доз вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20220216/covid-19-1773198516.html

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