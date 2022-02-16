https://ria.ru/20220216/epidobstanovka-1773154009.html

Мишустин заявил о сложной эпидемиологической обстановке в России

Мишустин заявил о сложной эпидемиологической обстановке в России - РИА Новости, 16.02.2022

Мишустин заявил о сложной эпидемиологической обстановке в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал эпидемиологическую обстановку в России по коронавирусу сложной. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:20

2022-02-16T16:20

2022-02-16T17:33

россия

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

коронавирус в россии

михаил мишустин

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал эпидемиологическую обстановку в России по коронавирусу сложной."Пока эпидемиологическая обстановка достаточно сложная. Необходимо соблюдать меры предосторожности и избавить людей от хождения по инстанциям", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 в среду.

https://ria.ru/20220216/vospalenie-1773029819.html

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россия, коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии, михаил мишустин