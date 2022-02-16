https://ria.ru/20220216/epidobstanovka-1773154009.html
Мишустин заявил о сложной эпидемиологической обстановке в России
Мишустин заявил о сложной эпидемиологической обстановке в России - РИА Новости, 16.02.2022
Мишустин заявил о сложной эпидемиологической обстановке в России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал эпидемиологическую обстановку в России по коронавирусу сложной. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:20
2022-02-16T16:20
2022-02-16T17:33
россия
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
коронавирус в россии
михаил мишустин
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал эпидемиологическую обстановку в России по коронавирусу сложной."Пока эпидемиологическая обстановка достаточно сложная. Необходимо соблюдать меры предосторожности и избавить людей от хождения по инстанциям", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 в среду.
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россия, коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии, михаил мишустин
16:20 16.02.2022 (обновлено: 17:33 16.02.2022)
Мишустин заявил о сложной эпидемиологической обстановке в России
Премьер Мишустин: эпидемиологическая обстановка по COVID-19 в России достаточно сложная