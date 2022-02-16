Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220216/epidobstanovka-1773154009.html
Мишустин заявил о сложной эпидемиологической обстановке в России
Мишустин заявил о сложной эпидемиологической обстановке в России - РИА Новости, 16.02.2022
Мишустин заявил о сложной эпидемиологической обстановке в России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал эпидемиологическую обстановку в России по коронавирусу сложной. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:20
2022-02-16T17:33
россия
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
коронавирус в россии
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767706114_0:0:3194:1797_1920x0_80_0_0_9f72e7c0e22831961a1a19590dcdbbb6.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал эпидемиологическую обстановку в России по коронавирусу сложной."Пока эпидемиологическая обстановка достаточно сложная. Необходимо соблюдать меры предосторожности и избавить людей от хождения по инстанциям", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 в среду.
https://ria.ru/20220216/vospalenie-1773029819.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767706114_463:0:3194:2048_1920x0_80_0_0_b0bd81f2cb84eeb3180ab014b783703f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии, михаил мишустин
16:20 16.02.2022 (обновлено: 17:33 16.02.2022)
 
Мишустин заявил о сложной эпидемиологической обстановке в России

Премьер Мишустин: эпидемиологическая обстановка по COVID-19 в России достаточно сложная

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал эпидемиологическую обстановку в России по коронавирусу сложной.
"Пока эпидемиологическая обстановка достаточно сложная. Необходимо соблюдать меры предосторожности и избавить людей от хождения по инстанциям", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 в среду.
Медицинский сотрудник в госпитале для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
04:18Распространение коронавируса
Врач предупредил об опасном воспалении при коронавирусе
 
Распространение коронавирусаРоссияКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала