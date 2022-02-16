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Посольство в Китае раскритиковало Джонсона за пост о "российской угрозе"
Посольство в Китае раскритиковало Джонсона за пост о "российской угрозе" - РИА Новости, 16.02.2022
Посольство в Китае раскритиковало Джонсона за пост о "российской угрозе"
Посольство РФ в КНР назвало опубликованное ранее в официальном аккаунте премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в социальной сети Weibo сообщение о... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T14:51
2022-02-16T14:51
россия
нато
китай
великобритания
борис джонсон
украина
в мире
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ПЕКИН, 16 фев – РИА Новости. Посольство РФ в КНР назвало опубликованное ранее в официальном аккаунте премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в социальной сети Weibo сообщение о "российской угрозе" частью информационной войны.Во вторник в аккаунте премьер-министра Великобритании в социальной сети Weibo на китайском языке было опубликовано сообщение: "Мы находимся на краю пропасти, но у президента Путина (президента РФ Владимира Путина - ред.) еще есть время сделать шаг назад и подумать. Призываем всех к диалогу, российское правительство должно воздержаться от принятия катастрофически неверных для собственной страны решений".В среду посольство РФ в КНР в официальном аккаунте в Weibo ответило, что данное сообщение является "еще одним примером информационной войны Запада против России"."Российская Федерация не ведет какой-либо масштабной военной деятельности, ее войска дислоцируются на ее территории и ни для кого не представляют угрозы. Если Запад действительно заинтересован в уменьшении военной опасности, то его должны беспокоить действия Украины и ее покровителей, потому что именно они и создают эту опасность", - говорится в сообщении.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.В среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что нагнетание США угрозы войны ударило по экономике и социальной стабильности Украины, Китай надеется, что распространение дезинформации прекратится.
https://ria.ru/20220215/ukraina-1772937343.html
https://ria.ru/20220215/ukraina-1772952258.html
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россия, нато, китай, великобритания, борис джонсон, украина, в мире
14:51 16.02.2022
 
Посольство в Китае раскритиковало Джонсона за пост о "российской угрозе"

Посольство в Китае раскритиковало премьера Британии Джонсона за пост о "российской угрозе"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 фев – РИА Новости. Посольство РФ в КНР назвало опубликованное ранее в официальном аккаунте премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в социальной сети Weibo сообщение о "российской угрозе" частью информационной войны.
Во вторник в аккаунте премьер-министра Великобритании в социальной сети Weibo на китайском языке было опубликовано сообщение: "Мы находимся на краю пропасти, но у президента Путина (президента РФ Владимира Путина - ред.) еще есть время сделать шаг назад и подумать. Призываем всех к диалогу, российское правительство должно воздержаться от принятия катастрофически неверных для собственной страны решений".
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 16:11
Россия "highly likely" вторгнется на Украину, заявила глава МИД Британии
В среду посольство РФ в КНР в официальном аккаунте в Weibo ответило, что данное сообщение является "еще одним примером информационной войны Запада против России".
"Российская Федерация не ведет какой-либо масштабной военной деятельности, ее войска дислоцируются на ее территории и ни для кого не представляют угрозы. Если Запад действительно заинтересован в уменьшении военной опасности, то его должны беспокоить действия Украины и ее покровителей, потому что именно они и создают эту опасность", - говорится в сообщении.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в аэропорту Киева - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 17:08
Джонсон назвал сигналы от России по Украине "смешанными"
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
В среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что нагнетание США угрозы войны ударило по экономике и социальной стабильности Украины, Китай надеется, что распространение дезинформации прекратится.
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"Мы идиоты". Британцы осознали, что "вторжения" России на Украину не будет
 
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