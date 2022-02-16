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После ДТП с участием крымского депутата Буданова завели уголовное дело

После ДТП с участием крымского депутата Буданова завели уголовное дело - РИА Новости, 16.02.2022

После ДТП с участием крымского депутата Буданова завели уголовное дело

Уголовное дело заведено по факту смертельного ДТП с участием крымского депутата Игоря Буданова, сообщает пресс-служба парламента (Госсовета) республики. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:19

2022-02-16T16:19

2022-02-16T16:19

происшествия

симферополь

единая россия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Уголовное дело заведено по факту смертельного ДТП с участием крымского депутата Игоря Буданова, сообщает пресс-служба парламента (Госсовета) республики.Как заявлял ранее ряд Telegram-каналов, Буданов на машине сбил пожилую женщину 14 февраля в Симферополе и скрылся с места происшествия, позже женщина скончалась в больнице, Буданов задержан. В крымском следственном управлении пока не прокомментировали информацию. Региональная парторганизация "Единой России" информировала, что членство Буданова в партии приостановлено на время выяснения всех обстоятельств."Сейчас в информационном поле появляются разные версии происшедшего. Есть своя версия случившегося и у самого депутата. По факту ДТП заведено уголовное дело, в ходе которого истина будет установлена. Будем исходить из результатов расследования", - говорится в сообщении.В парламенте подчеркнули, что шокированы информацией о ДТП с участием Буданова.Буданов был избран депутатом парламента по Добровскому одномандатному избирательному округу № 20 Симферопольского района от партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20210906/dtp-1748931618.html

симферополь

республика крым

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происшествия, симферополь, единая россия, республика крым